DT colombiano en la MLS contradijo categóricamente a James Rodríguez

A James Rodríguez cada declaración se la van cobrando. Últimamente, el volante colombiano ha visto cómo muchos de sus seguidores le cuestionan su accionar y sus palabras a tal punto de insultos en las redes sociales.

Precisamente, las más recientes declaraciones de James en una de sus populares transmisiones por Twitch no gustó mucho en el fútbol estadounidense. A James le preguntaron en dónde quisiera retirarse y él fue claro: en Estados Unidos.

“No sé dónde me voy a retirar, es una buena pregunta, quisiera Estados Unidos, es un país que me gusta mucho, estaría más cerca a mi hija, que está en Miami, la cultura de allá me encanta, siempre voy en vacaciones allá”, aseguró.

Primero fue el comisionado de la MLS, Don Garber, quien le cerró las puertas a James. “No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque han decidido que les gustaría retirarse en la MLS”.

Óscar Pareja le responde a James Rodríguez

Pero no fue el único en llevarle la contraria a James sobre la idea de que la MLS es una liga para que los futbolistas que están en el ocaso de sus carreras deportivas vayan a retirarse.

“La MLS ha evolucionado mucho, el mercado acá es muy distinto al de hace 20 años cuando lo que interesaba era traer jugadores a los que la gente reconociera, ahora la MLS entró en una dinámica muy diferente, con jugadores muchos más jóvenes, ojalá de seleccionados nacionales y que sea esta una opción antes incluso de ir a Europa. En ese sentido el reconocimiento del mundo para la liga cambia también porque jugadores muy jóvenes con ese talento hacen que el nivel competitivo sea mucho mejor”, reconoció Pareja, DT de Orlando City, en entrevista con Futbolred.

Sin embargo, el DT colombiano no le cerró las puertas a James ni a Neymar, quien también mostró su deseo de retirarse en la MLS. “Para la MLS sería maravilloso contar con figuras de ese calibre porque no solo están vigentes, sino que cumplen el rol de ser muy conocidos acá. Aun así, no trasnochan mucho los nombres a la liga por lo que decía, han ido a buscar perfiles diferentes, muy jóvenes y que apenas arranquen sus carreras y con mucho talento, es lo que priorizan los clubes. Pero a cualquier liga del mundo esos nombres les dan una idea maravillosa. La posibilidad de éxito es indudable".