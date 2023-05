James Rodríguez reveló la verdadera razón por la que decidió jugar en Catar

James Rodríguez habló en exclusiva para RCN con Andrea Guerrero y Eduardo Luis, en una conversación llena de confesiones del ‘10’ de la Selección Colombia, quien, entre otras cosas, reveló por qué tomó la decisión de irse para Catar.

Inicialmente dijo que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado hasta el momento en su carrera futbolística: “Es un camino que yo tomé, entonces aprendí muchas cosas de eso”.

Reveló que para ese entonces el Evertón de Rafa Benitez le dio un contundente no a su continuidad en el equipo inglés.

“Fue una decisión dura porque en ese momento Everton fue rápido que me dijo que no – el entrenador – que no quería contar conmigo y me salieron algunas opciones que para mí no eran buenas y tomé lo de Catar”, dijo James Rodríguez.

“Pensé que Colombia iba a ir al Mundial”: James Rodríguez

Sin embargo, el colombiano reveló que pensó también en su futuro y el de la Selección Colombia de cara al Mundial Catar 2022. La ‘Tricolor’ fue clave en su decisión de llegar al fútbol catarí.

Pensé que Colombia iba a ir al Mundial, eso fue una de las claves

Tenía una estrategia: “Me voy para Catar cinco meses, quiero jugar; algunos equipos en Europa tenían dudas porque en el Everton los últimos dos meses tuve algunos problemas físicos y dije: juego, clasificamos al Mundial, hago un buen Mundial y me voy para otro equipo. Eso fue un cambio drástico y ya está”.

Le puede interesar: Jugador peruano explotó contra James por lo dicho en entrevista con Noticias RCN

James Rodríguez dijo sí a Catar, pero no salió como esperaba

Pero no todo le salió como esperaba, iniciando por la salida de la Selección Colombia de Catar 2022. Entre otras cosas, aclaró las otras razones por las que para él la mejor opción era ese país.

“Al final todos piensan que yo me fui porque me pagaban algo grande y no era así, todo lo que dice la prensa no era, ojalá. Entonces fue eso, por cuatro o cinco meses juego y hago un buen Mundial y unos equipos buenos me van a querer, pero bueno, pasó esto que quedamos fuera, asumí las responsabilidades y ya está”, agregó James.