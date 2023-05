“Yo no sé por qué hay tanta gente que me odia”: James Rodríguez en Noticias RCN

Al tratarse de uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia y uno de los que ha conseguido mayor reconocimiento alrededor del mundo, James Rodríguez ha conseguido que cada palabra o acción suya en público sea comentada a nivel nacional, algunos aplaudiéndolo y muchos otros criticándolo.

Después del impresionante Mundial de Brasil 2014 que disputó James, saliendo goleador y consiguiendo el galardón de Puskas, el colombiano se colocó la histórica camiseta número ‘10’ del Real Madrid y a partir de ahí algunas decisiones de su vida personal parecen no haber convencido a miles de colombiano que hoy en día lo critican.

James fue figura del Real Madrid durante su primera temporada. El cucuteño se hizo el mejor mediocampista de la liga española, pero al parecer muchos le critican cómo su ego fue aumentando con el correr de su carrera, además, la salida hacia algunos equipos no tan importantes tampoco les gustó a los aficionados.

Muchos mencionaron que James solo pensaba en el dinero tras su salida hacia Catar. Sin embargo, sus decisiones personales no deberían ser criticadas por los hinchas colombianos, pues como es normal cada quien hace lo que cree conveniente para su vida.

Respecto a este tema, James habló en la entrevista exclusiva de Noticias RCN y aseguró que todavía se pregunta por qué lo critican tanto, pero también dejó claro que está seguro que son muchos más los que le guardan cariño en el país, que los que le hacen malos comentarios.

Hate para James (odio)

“Yo no sé por qué hay tanta gente que me tira tanto hate. Será porque juego bien, ¿no?”, dijo entre risas inicialmente. “Cuando salgo en Colombia y en Madrid toda la gente me da mucho cariño, eso quiere decir que uno ha hecho las cosas bien. Comentarios negativos no te dicen frente a frente, es más por una red social escondidos en un celular”, agregó.

“La gente que me odia es un poco menos que la gente que me quiere o me admira”, concluyó.