James se puso del lado de Piqué: “Es buena persona”

James Rodríguez ha vuelto a sorprender a millones de colombianos después de sus declaraciones acerca de la separación de Gerard Piqué y Shakira, quienes oficializaron su ruptura hace aproximadamente un año y a partir de ahí la presión mediática recayó sobre ambas celebridades.

Según se fue conociendo respecto a la separación estas celebridades, Piqué le fue infiel en varias oportunidades a la cantante barranquillera con su nueva pareja Clara Chía, una joven española que actualmente trabaja en su empresa Kosmos.

A partir de la infidelidad que sufrió, Shakira se fue en contra de Piqué en varias canciones que estrenó hace algunos meses y las cuales le dieron la vuelta al mundo en reproducciones en las principales plataformas de video.

Millones de mujeres se sintieron identificadas con las letras que escribió Shakira para su expareja y el padre de sus dos hijos, tanto así que la barranquillera fue elegida como la Mujer del Año en los premios Billboard.

James Rodríguez levantó polémica en las últimas horas al referirse precisamente a las canciones que dedicó Shakira a su expareja y la manera en la que manejó su separación, pues según él debió darle un mejor trato ya que había hijos de por medio.

El colombiano fue contundente al decir que las veces que se cruzó con Piqué, el español había sido muy cordial y por eso no tiene ningún rencor hacia él.

“Bueno, con Piqué he compartido varias veces, así que no te puedo hablar mal de él. Para mí es una buena persona”, dijo.

Respecto a la bronca que le tienen muchos colombianos a Piqué, James indicó: “Hay mucha gente que sí, por lo que pasó. Pero para mí es buena gente”.

Además, el cucuteño se refirió a las canciones de la barranquillera y la manera en la que expuso toda la situación ante los medios “Las escuché un poco, pero no, no me gustaron mucho… No, no me tramaron, a las mujeres sí, a mí no”.

“Creo que eso se arregla internamente, y más cuando tienes hijos. Pero, bueno, al final cada uno hace lo que quiere”, concluyó.