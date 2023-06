James Rodríguez se confesó: ¿extraña su matrimonio con Daniela Ospina?

James Rodríguez ha sido una de las figuras más importantes del fútbol colombiano a lo largo de los últimos años y por consiguiente cada acción suya da de qué hablar entre los aficionados de este deporte en el país y en el mundo.

Actualmente el mediocampista cafetero se encuentra sin equipo profesional y sueña con poder ser parte del mercado de fichajes en las próximas semanas para continuar jugando en Europa.

Sin embargo, por el momento todo es relajación y más allá de que se cuide físicamente y se entrene a diario por su cuenta, el ‘10’ de la Selección Colombia se encuentra de vacaciones confesándose acerca de temas algo más personales.

Hace algunas semanas James dio una entrevista para Noticias RCN en la que se refirió a su ilusión de continuar jugando a primer nivel y mantenerse en el entorno de la Selección Colombia. El cucuteño aseguró que trabaja constantemente para ser parte del Mundial del 2026.

Ahora, en diálogo con Revista Semana, James tocó temas algo más personales e incluso se refirió a su separación de Daniela Ospina, lo cual significó una noticia nacional al ser una de las parejas más queridas por los aficionados del fútbol sobre el 2014.

El futbolista no tuvo ningún problema en aceptar que efectivamente por momentos extraña una pareja estable y tener un hogar. Sin embargo, también indicó que camaleónicamente se adapta a cualquier situación y también disfruta de su soltería cuando puede.

“Soy de los dos tipos. Una persona a la que le gusta estar estable también. Si tengo que tener novia, tengo; si estoy soltero, también. Entonces, hay que adaptarse a todos los cambios”, dijo.

Acerca de si extraña su matrimonio y el estar casado con una mujer, James fue contundente: “Sí, por qué no. Hay veces en que sí”.

“Estar con una familia. Poder llegar del entrenamiento y que te esté esperando tu novia, tu mujer, con tu hijo o con tu hija. Se extraña eso, pero como te dije, me adapto a todo. También disfruto estar solo y me gusta”, agregó sobre las situaciones que más lo hacen pensar en tener una relación.

Finalmente, se refirió a sus gustos en mujeres y fue claro al mencionar que: “Me gustan las mujeres sencillas, humildes, que no se las dan, a mí no me gusta eso. Soy una persona que le encanta hablar absolutamente de todo. Una mujer inteligente me gusta mucho también”.