James lo reveló: ¿les prohíben a los jugadores tener relaciones previo a un partido?

Una de las versiones más comunes en el mundo del fútbol es la de la imposibilidad de los jugadores profesionales de tener relaciones sexuales con sus parejas en los días previos a un encuentro importante y James Rodríguez, uno de los deportistas más destacados en la historia de Colombia, se refirió a este hecho y se hizo viral.

El mediocampista colombiano habló con la Revista Semana acerca de temas de su vida personal y no tuvo ningún inconveniente en referirse al mito de las supuestas prohibiciones de algunos clubes del mundo a sus jugadores para que no tengan relaciones y puedan rendir de manera correcta en los juegos.

Generalmente se dice que las relaciones sexuales debilitan el cuerpo y causan cansancio en las personas, por lo que un deportista de alto rendimiento no puede dar estas ventajas de cara a partidos fundamentales.

Así las cosas, muchos jugadores prefieren no tener relaciones con sus parejas en los días previos a un partido, pues su estado físico podría verse afectado.

Respecto a este tema, James habló sin filtro y aseguró que “eso no pasa nada”, en referencia en tener sexo previamente a un partido. “A mí no me afecta en nada”, agregó.

Sobre los clubes que tal vez les prohíben a sus jugadores este tipo de actos, el colombiano manifestó: “Nos dicen que un día o dos antes no. Pero a mí no me afecta en nada. Hay jugadores que sí les afecta”. “Hay clubes que sí, pero nunca donde yo he estado”.

“El Real Madrid es muy tranquilo. Cada uno puede hacer lo que quiera, salir a tomar lo que quiera. No te controlan mucho esas cosas. Eso es más aquí en Colombia”, expresó.

Según James, en el fútbol colombiano están más atentos a este tipo de actos en sus jugadores y los controlan para que no se vean afectados: “Se controla, pero no sé. Dicen que porque te cansas más, que no sé qué. Porque pierde la energía, pero a mí me relaja más…”, concluyó.

