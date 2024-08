¡Bombazo! James Rodríguez “cerca” de ser refuerzo de importante equipo de Sudamérica

El futuro de James Rodríguez sigue dejando de que hablar en todo el mundo. Luego de que se rumoraba que el colombiano podría regresar a Europa, ahora se conoció un rumor que le da un giro de 180 grados al futuro del volante cafetero, que al parecer estaría cerca de convertirse en nuevo refuerzo de importante equipo que pelea en la Copa Libertadores.

Según han dado a conocer varios medios argentinos, James Rodríguez estaría muy cerca de volver al fútbol de este país, esto luego de que el entrenador de un club se comunicara con él en las últimas horas e hiciera que su fichaje estuviera cada vez más cerca, siendo un bombazo en el mercado de fichajes sudamericano.

River Plate cerca de fichar a James Rodríguez

Según dio a conocer Gabriel Anello, periodista de Radio Metre, River Plate tendría muy adelantado la llegada de James Rodríguez para la presente temporada, dejando claro que las directivas ya iniciaron contacto con el jugador colombiano, además aseguró que Marcelo Gallardo, DT del cuadro argentino, se comunicó con el cucuteño para mostrar su proyecto.

“Yo con la de Gallardo me tendría que retirar (su regreso), pero sigo redoblando, pero me dicen que en las próximas horas confirman a James, que James va a ser refuerzo de River… me dicen que James está a un paso (…) Fue fundamental el llamado telefónico de hoy de Gallardo. Dicen que Gallardo lo llamó hoy (lunes) por teléfono”, aseguró el periodista.

Cabe mencionar que Gabriel Anello fue el primer periodista en dar la información sobre el regreso de Marcelo Gallardo a River Plate, razón por la cual, la información de James Rodríguez comienza a tener relevancia en todo el mundo, pues vale recordar que el nombre del 10 de la Selección Colombia ha sonado en varios equipos.

James Rodríguez tendría su segunda experiencia en Argentina

En dado caso que llegue a dar las negociaciones entre James Rodríguez y River Plate, sería la segunda experiencia del cucuteño en el fútbol argentino, pues el jugador de la Selección Colombia tuvo un importante paso por Banfield en sus inicios de su carrera, convirtiéndose en uno de los jugadores más significativos del club.

Vale recordar que durante este mercado de fichajes, James Rodríguez ha sonado para la Lazio de Italia y el Real Betis y el Rayo Vallecano de España, este último sigue en la ardua tarea de poder contar con los servicios del jugador cafetero.