¿Se aleja de Junior? James, “a punto de llegar” a un club que jugará el Mundial

Un nuevo capítulo a la novela de James Rodríguez en este mercado de pases ha salido a la luz en las últimas horas y es que el nombre del mediocampista cucuteño parece sonar bastante fuerte en México, donde aseguran que estaría a punto de llegar al club León y las negociaciones avanzan muy bien.

Cuando todo parecía estar encaminado con el Junior de Barranquilla, en las últimas horas el futuro futbolístico de James Rodríguez parece haber tomado un giro inesperado para muchos y es que al parecer el capitán de la selección Colombia estaría negociando con León de México para firmar por las próximas temporadas con un alto salario y el plus de jugar el Mundial de Clubes en junio y julio del presente año.

Así lo dieron a conocer desde ‘Mediotiempo’ de México, en donde aseguraron que a James le seduce bastante la idea de jugar el Mundial de Clubes en Estados Unidos en el mes de junio, por lo que es una gran posibilidad para firmar en las próximas semanas.

James Rodríguez suena para llegar a la Liga mexicana

“¡Bombazo para la Liga MX! James Rodríguez estaría a punto de llegar al fútbol mexicano. El Club León estaría negociando con James Rodríguez”, empezó diciendo el periodista Paco Vela de ‘Mediotiempo’.

“A James Rodríguez no le desagrada la posibilidad de jugar en la Liga MX y que además como plus tiene el gran incentivo de jugar una Copa Mundo el próximo mes de junio-julio en Estados Unidos y eso le atrae bastante. Hay ofertas importantes del fútbol colombiano y argentino. Me dicen que está muy cerca”, aseguró el periodista mexicano.

El equipo León de México está en el grupo D del Mundial de Clubes en donde se enfrentará a Flamengo, Chelsea y Espérance, club de Túnez.

A pesar del pronunciamiento por parte de México, esto no deja de ser un rumor más al futuro de James Rodríguez, quien todavía no se ha pronunciado acerca de cuál será su próximo equipo después de haber rescindido su contrato con el Rayo Vallecano. Por el momento, el ‘10’ cafetero viajará a Colombia en las próximas horas y aparentemente el viernes 10 de enero se sentará a escuchar ofertas.