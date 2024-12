James Rodríguez, fuera del duelo contra el Madrid ¿El DT le cobró algo?

James Rodríguez, el fichaje estrella del Rayo Vallecano, no estará presente en el enfrentamiento contra el Real Madrid, y las razones parecen ir más allá de lo deportivo. Según fuentes cercanas al club, las recientes declaraciones del mediocampista colombiano habrían causado molestia en el cuerpo técnico, liderado por Íñigo Pérez.

El técnico español sorprendió al excluir a James de la convocatoria, una decisión que ha generado controversia tanto en España como en Colombia. Este partido no solo era una oportunidad para el colombiano de enfrentarse a su antiguo equipo, sino también para demostrar que aún tiene mucho por aportar al fútbol europeo.

¿Qué dijo James y por qué incomodó al DT?

Días antes del partido, James concedió una entrevista al diario Marca en la que expresó su inconformidad con los pocos minutos que ha tenido esta temporada. “Quiero jugar más, pero ya no son decisiones mías. Son cosas que no puedo controlar. Mi misión es entrenarme bien y estar listo físicamente, como lo he demostrado con la selección de Colombia”, afirmó el volante.

Aunque James mantuvo un tono respetuoso hacia Íñigo Pérez, estas palabras habrían sido interpretadas como un cuestionamiento indirecto a las decisiones del técnico. Pérez no tardó en responder en una rueda de prensa previa al partido contra el Madrid:

Entiendo que tanto James como otros jugadores que no participen todo lo que quieren, protesten o se quejen. Pero lo que más valoro es el respeto hacia mis decisiones. Todos entrenan bien y compiten a diario por un lugar en el equipo, comentó el entrenador.

Una decisión que podría marcar el futuro de James en el Rayo

La ausencia de James en un partido tan importante deja muchas interrogantes. En lo que va de temporada, apenas ha jugado 205 minutos en LaLiga y su protagonismo ha sido casi inexistente, con solo un titularato. A pesar de su pasado brillante y su destacado rendimiento con la selección colombiana, parece que Íñigo Pérez no lo ve encajando en su esquema táctico.

Esta decisión podría afectar aún más la relación entre James y el cuerpo técnico del Rayo Vallecano. Si bien el colombiano ha tratado de mantenerse profesional, la falta de oportunidades podría ser una señal de que su futuro en el club no es prometedor.

Por ahora, James deberá seguir trabajando desde la banca mientras el Rayo Vallecano enfrenta al Real Madrid sin una de sus figuras más mediáticas.