James Rodríguez palpita el Mundial de Clubes: "Se me dan bien los torneos cortos"

El lunes pasado, James Rodríguez fue presentado como nuevo jugador de León. El volante cucuteño, de 33 años, ya se puso a las ordenes de Eduardo 'Toto' Berizzo, tuvo su primer entrenamiento y protagonizó una rueda de prensa para hablar de sus objetivos con los 'esmeraldas'.

Rodríguez Rubio, quien llegó a Guanajuato luego de una decepcionante y efímera etapa con Rayo Vallecano, espera brillar en el Mundial de Clubes y llegar en un buen estado de forma a la cita orbital que albergarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Jesús Martínez Murguia, presidente de la 'fiera', logró cautivar al capitán de la Selección Colombia con su proyecto deportivo. Además, el cuadro mexicano pudo presentarle una oferta económica que cumpliera con sus expectativas.

El '10' del combinado nacional espera brillar con su nuevo club, algo que no sucede desde su comienzo con Everton. Estas fueron las palabras del goleador del Mundial de Brasil 2014.

James Rodríguez y su primera rueda de prensa con León

"Estoy muy contento e ilusionado, veo que este club es una gran familia; así me lo hicieron ver desde el primer momento. Estoy con muchas ganas de jugar y ayudar a León a lograr cosas importantes, me encanta ganar y ser competitivo", empezó diciendo Rodríguez, en rueda de prensa.

"La conversación que tuve con Jesús ayudó mucho y fue muy importante para que yo me sintiera seguro de venir acá, estoy feliz y con muchas ganas; este es mi presente. El Mundial de Clubes es una competición grande que quiero jugar, a mí se me dan bien los torneos cortos, espero llegar en buena forma", agregó el exjugador de Rayo Vallecano.

"Creo que me voy a adaptar rápido. León es una buena ciudad y el club me está haciendo sentir cómodo desde que llegué. Soy consciente que la exigencia va a ser alta, la presión va a ser mucha pero me gusta, me preparo para eso", concluyó el canterano de Envigado.

James Rodríguez tuvo su primer entrenamiento con León