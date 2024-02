James Rodríguez definirá su futuro con São Paulo: novela sobre su continuidad en Brasil

Una nueva novela se avecina con el futuro de James Rodríguez. Durante los últimos días, el jugador de la Selección Colombia ha estado bajo el foco de todos los medios de comunicación de Brasil, teniendo en cuenta la poca continuidad que ha tenido en São Paulo, haciendo que su futuro esté en duda.

Los rumores fueron creciendo durante el fin de semana de 3-4 de febrero, luego de que se diera a conocer que James Rodríguez fue el único jugador que no viajó con la plantilla de São Paulo a Belo Horizonte para disputar el juego de la Supercopa de este país, donde el equipo paulista se quedó con título tras vencer a Palmeiras 4-2 en la tanda de penales.

Ahora, según informó André Hernán, reconocido periodista brasileño, el futuro de James Rodríguez podría ser incierto, puesto que, durante esta semana, el volante tendrá una reunión con las directivas del club para hablar su continuidad en São Paulo, dejando abierta la posibilidad de que pueda salir de Brasil antes de lo estipulado.

“São Paulo y James tendrán una conversación esta semana para definir el futuro (…) Se discutirá la posibilidad de una rescisión amistosa y la continuidad en el club. El colombiano no viajó con el grupo a Belo Horizonte, donde São Paulo ganó la Supercopa de Brasil”, aseguró el periodista en mención sobre el futuro del jugador colombino.

