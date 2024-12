James Rodríguez recibió fuerte respuesta de Iñigo Pérez: "En Colombia todos juegan para él"

James Rodríguez quiere tener más protagonismo en el Rayo Vallecano y le mandó un contundente mensaje a Iñigo Pérez, estratega del cuadro madrileño. El capitán de la Selección Colombia ha tenido pocas oportunidades, a pesar del buen nivel que demostró en la última edición de la Copa América, certamen en el cual fue elegido 'Jugador Más Valioso'.

Rodríguez Rubio se quedó en el banco de suplentes en los últimos tres partidos (Alavés, Sevilla y Valencia) ligueros. El exjugador del Bayern Múnich y Real Madrid ha sumado escasos 205' minutos repartidos en siete compromisos desde su llegada a Vallecas. Pérez no ha encontrado la manera de integrarlo a su estilo de juego y la situación ha dado de qué hablar entre la afición 'franjirroja'.

"Claro, quiero jugar más, pero ya no son decisiones mías. Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no... no lo controlo", aseguró el volante cucuteño, en una conversación con 'Marca'.

Rayo Vallecano no ha tenido el comienzo de temporada que muchos esperaban, pues milita en 12 posición de LaLiga. En la Copa del Rey pasó un susto, pues Unionistas, un equipo de Tercera División, llegó a estar 2-0 arriba. Los visitantes remontaron y el nortesantandereano se reportó con su primera asistencia.

Iñigo Pérez le respondió a James Rodríguez

"Entiendo que tanto James como aquellos que no juegan se quejen pero yo lo que veo es que todos entrenan bien y todos tienen respeto a mis decisiones. Es evidente que viene de hacer una Copa América y tiene jugadores a su alrededor muy buenos que juegan para él", fueron las palabras del DT del 'matagigantes', en unas declaraciones previas al duelo contra Real Madrid.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano, de James Rodríguez?

Rayo Vallecano vs. Real Madrid