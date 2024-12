James Rodríguez y la verdadera razón por la cual no juega en Rayo: habló directivo

El domingo pasado, Rayo Vallecano visitó a Real Betis para disputar un partido válido por la fecha 18 de LaLiga 2024/25. Los comandados por Iñigo Pérez lograron un buen empate (1-1) en el Benito Villamarín y se mantuvieron en el puesto 12. James Rodríguez volvió a ausentarse de la convocatoria y David Cobeño, director deportivo del 'matagigantes', habló de su situación.

Rodríguez no ha figurado en los últimos tres listados de Pérez y acumula seis sin ver acción. Recordemos que se quedó en el banco de suplentes contra Sevilla, Athletic Club y Valencia. Luego no fue tenido en cuenta para enfrentar a Villarreal, Real Madrid y el conjunto 'bético'. Su último partido liguero data del pasado 8 de noviembre, cuando jugó 13' minutos vs. UD Las Palmas.

Cobeño desmintió los rumores sobre la ausencia del capitán de la Selección Colombia y enfatizó que su poco rodaje está relacionado a un tema "deportivo".

¿Por qué no juega James Rodríguez con Rayo Vallecano?

"Las informaciones que han salido esta semana sobre los dos jugadores (James y Raúl de Tomás) es rotundamente falso. El Rayo en ese sentido se porta muy bien siempre con todos los jugadores que pasan por el club", empezó diciendo David Cobeño, director deportivo de Rayo Vallecano, en una conversación con 'DAZN'.

"En lo deportivo el míster no está contando mucho con ellos. Nosotros a principios de temporada teníamos unas expectativas grandes. Es verdad, con estos jugadores, por el nivel que han demostrado siempre, pueden dar un plus más al equipo. Son situaciones que se dan durante el año y que nosotros afrontamos con naturalidad y tranquilidad", concluyó el directivo del cuadro 'franjirrojo'.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano, de James Rodríguez?

Rayo Vallecano dio por terminada su actividad en el 2024. El cuadro madrileño volverá a la acción el próximo viernes 3 de enero, día en el cual se verá las caras con Racing de Ferrol para disputar un duelo correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2024/25. Los de Pérez esperan salir airosos del duelo contra el equipo de Segunda División de España, que se llevará a cabo en Estadio de A Malata a partir de la 1:00 p. m. (Colombia).