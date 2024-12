Alfredo Morelos no se guardó nada y habló de David González tras el título de Atlético Nacional

Atlético Nacional consiguió este domingo su estrella número 18 en la historia del fútbol profesional colombiano.

Con un 2-0 letal, los verdolagas nuevamente gritaron campeones luego de dos años, precisamente ante el mismo rival. Los encargados de las alegrías verdes fueron Andrés Felipe Román y Alfredo Morelos.

Precisamente, este último estuvo en el ojo de la polémica durante los días previos al juego de vuelta por el choque que tuvo con el DT de Tolima, David González, en el primer encuentro.

Alfredo Morelos habló de David González tras el título

Ya con la estrella bordada en su escudo, Morelos fue consultado por su relación con González y allí se refirió sobre los hechos ocurridos.

“Yo no tengo ninguna rabia hacia él, me pidió disculpas, se disculpó y tenía rabia y no acepté, pero es fútbol y ya obviamente pasó”, reconoció en diálogo con Win Sports.

"Es fútbol y si me lo encuentro le dio un abrazo. Yo recibo muchos insultos, pero todo eso lo hacen crecer a uno más como jugador, lo que me pasó en Ibagué me hizo tener una mentalidad de buscar mi gol, lo celebré con mucha emoción”, agregó el delantero.

Morelos reconoció errores en el pasado

El 'Búfalo' como es apodado este jugador, también habló de la crítica situación que vivió a comienzo de temporada, donde se vio involucrado en un accidente con un motociclista y en el que por poco le causa la muerte.

"Uno como ser humano se equivoca, cometí un error, estoy dichoso, me acogieron de la mejor manera. Fue fundamental, el apoyo de cuerpo técnico, directivos, dueños del club, y por eso vine con una mentalidad de hacer las cosas bien”, dijo reconociendo su error.