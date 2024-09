James Rodríguez y Rayo, a romper un terrible historial contra Atlético Madrid: 11 años sin triunfos

Este domingo 22 de septiembre, Rayo Vallecano recibirá a Atlético Madrid para disputar un duelo correspondiente a la sexta fecha de LaLiga 2024/25. Los dirigidos por Iñigo Pérez están motivados luego de haber conseguido una estupenda remontada contra Osasuna. Su historial contra los 'colchoneros' es preocupante y esperan revertirlo de la mano de James Rodríguez.

Después de haber perdido contra Barcelona y Espanyol, el cuadro 'franjirrojo' resurgió contra Osasuna. Los 'rojillos' abrieron el marcador en el Estadio de Vallecas gracias a un gol de Raúl García; sin embargo, pudieron hacer respetar su localía con anotaciones de Abdul Mumin, Andrei Rațiu y Unai López. Rodríguez jugó los últimos 11' y dio muestras de su enorme talento.

Los comandados por Diego Simeone tuvieron un gran arranque en el rentado ibérico, con tres triunfos (vs. Girona, Athletic Club y Valencia) y dos empates (vs. Villarreal y Espanyol). Pues bien, los 'indios' irán en busca de los tres puntos para no perderle pisada al Barcelona.

Rayo Vallecano y su terrible historial contra Atlético Madrid

Rayo lleva 14 partidos ligueros consecutivos sin poder vencer a los 'rojiblancos'. Atlético Madrid ha reclamado la victoria en sus últimas cinco visitas al Estadio de Vallecas. La última vez que jugó en esa cancha se impuso por un humillante 0-7, en el cual hicieron gol Antoine Griezmann, Memphis Depay, Nahuel Molina, Álvaro Morata (2), Ángel Correa y Marcos Llorente.

El último triunfo del 'matagigantes' data del 10 de febrero de 2013. Ese día, los entonces comandados por Paco Jémez se impusieron por 2-1 con goles de Lass Bangoura y Leo Baptistão. Radamel Falcao García, quien para ese entonces integraba la plantilla de Simeone, estableció el descuento al 90' al aprovechar una asistencia de Miranda.

Han pasado 11 años, siete meses y 12 días desde esa victoria. Con Rodríguez, esperan ponerle fin a esa 'sequía'.

Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid: hora y dónde ver

Día: domingo 22 de septiembre.

domingo 22 de septiembre. Hora: 2:00 p. m. (Colombia).

2:00 p. m. (Colombia). Estadio: Estadio de Vallecas.

Estadio de Vallecas. Fecha: 6 de LaLiga.

6 de LaLiga. Transmisión: DSports.