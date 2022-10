James Rodríguez ilusiona a los hinchas del Olympiacos: “estoy trabajando para darle alegrías"

El panorama para James Rodríguez en su carrera deportiva parece haber cambiado, pues a pesar de las lesiones que lo alejó durante dos semanas de las canchas, el colombiano reapareció con el Olympiacos durante este fin de semana, dejando buenas sensaciones en el entrenador del equipo, en los aficionados y en la prensa del ‘viejo continente’.

En el juego entre el equipo ‘rojiblanco’ frente a OFI Creta por la séptima fecha del rentado nacional, el colombiano tuvo participación en la segunda parte, dejando buenas sensaciones entre sus compañeros, pues a pesar del penal errado, el cucuteño logró dar la asistencia para el primer gol de su equipo y encaminar a los ‘rojiblancos’ a su primera victoria en condición de visitante en la liga local.

Tras la buena actuación en el terreno de juego, el colombiano no escondió su felicidad por lo logrado en la cancha y poder aportar en la victoria del Olympiacos: “he entrado y he hecho las cosas bien a pesar de que he fallado el penal”, agregó el ‘10’ de la Selección Colombia en el canal de YouTube del club.

Δείτε τις δηλώσεις του Χάμες Ροντρίγκες στην κάμερα του Olympiacos TV, μετά τον αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ για την 7η αγωνιστική της Super League.https://t.co/gnRG9AbkCF#Olympiacos #James #JamesRodriguez #OFIOLY #Statements #slgr — Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) October 10, 2022

James tiene el objetivo claro

En medio de la entrevista que publicó el club griego en sus redes sociales, el cucuteño mostró que tiene el objetivo claro con el Olympiacos, además de su felicidad por vestir la camiseta de uno de los equipos más grandes de Grecia.

“Feliz, para mí es un orgullo llevar esta camiseta. Es un equipo grande con fans que apoyan siempre. Espero dar todo lo mejor en cada partido, estoy trabajando para darles muchas alegrías y espero continuar así”, finalizó el volante colombiano.

Hasta el momento, James Rodríguez ha sumado un total de 116 minutos con el Olympiacos, dejando como saldo una asistencia y cero goles, obteniendo una calificación en su último juego de 6.9 según la prensa el viejo continente.