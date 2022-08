Jesurún habló sobre la "nueva etapa" de Lorenzo en la Selección Colombia

Néstor Lorenzo arribó el pasado 14 de julio a Colombia para comenzar de pleno su trabajo como seleccionador nacional, con el objetivo claro de volver al país al próximo Mundial del 2026.

Con un panorama por el momento quieto para la selección nacional hasta septiembre que contará con dos amistosos, Néstor Lorenzo se encuentra visitando las instalaciones de algunos clubes del FPC y mientras tanto, el presidente de la Federación Colombia de Fútbol, Ramón Jesurún, ha hablado sobre el trabajo del entrenador argentino.

"Nosotros efectivamente tenemos ya partidos concretados, firmados. El técnico no ha dejado de trabajar, en la logística, ha viajado a ver partidos, ha conversado con técnicos de acá. Ahora, tiene previsto un viaje la otra semana a Europa a hablar con jugadores, indagar el punto personal. Es importante tocar las fibras, el lado humano y buscar el compromiso que siempre han tenido"

En declaraciones dadas a Blu Radio, Jesurún se refirió a la nueva etapa de Lorenzo en la Colombia, selección que en su momento ya fue asistente de José Néstor Pékerman.

"Entramos en una nueva etapa, no creo que sea proceso, etapa de una nueva Selección, no de jugadores, sino competencia nueva para las Eliminatorias del próximo Mundial"

Jesurún sobre amistosos y convocatorias

En otras declaraciones, el presidente de la FCF se recibió a los amistosos de la Selección Colombia en lo que resta del 2022.

"No hay fechas Fifa oficiales después, a menos que se abra una ventana, hay unos días previos, donde tendrán la libertad cada federación consiguiendo partidos de fogueo. Puede existir la posibilidad, aún no la hay, pero hay que tener en cuenta que a los equipos no clasificados nos permitan esa ventana. No la puedo confirmar, pero ya miraremos en los próximos días y semanas", y por último, sobre la entrega de las convocatorias, el presidente le pasó la pregunta a Néstor Lorenzo.

"Ya miraremos el criterio de él (Néstor Lorenzo), unos 7 u 8 días antes, a veces no se hace por tanta anticipación, porque ellos tienen seguidillas de partidos, no es por misterio"