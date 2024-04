Jhon Arias: “Mi abuela fue la responsable que yo jugara en el América de Cali”

Uno de los jugadores colombianos más importantes en el fútbol del exterior es Jhon Arias, quien desde su llegada a Brasil ha comenzado a brillar con luz propia en Fluminenses, pues se ha comenzado a ganarse el cariño de todos los aficionados, esto teniendo en cuenta la importancia que tuvo en la Copa Libertadores y en la Recopa Sudamericana.

Sin embargo, antes de su llegada a Brasil (Fluminense) Jhon Arias cumplió el sueño de una de las personas más importante en su vida, quien fue la responsable de que el atacante vistiera la camiseta del América de Cali y dejara su nombre escrito en la historia del equipo escarlata en el 2020.

Jhon Arias y la razón por la que jugó en América de Cali

En entrevista exclusiva con Noticias RCN, Jhon Arias reveló como fue su historia para que pudiera vestir la camiseta del América de Cali en el 2020, llegando al campeón del fútbol colombiano en este momento y logrando cumplir el sueño de una de las personas más importantes de su vida.

“En mi casa, para mí, aparte de mis papás y mis hermanos, la persona más relevante en mi vida era mi abuela. Ella estuvo conmigo en todo mi crecimiento, una persona que fue mi mamá (…) Mi abuela era la persona en mi casa que era más hinchas del América de Cali. Yo creo que ella me hizo ir a América, ella tenía ese sueño de que alguien de su familia jugara en el equipo de sus amores”, aseguró Jhon Arias.

Además, Jhon Arias dejó claro que una de las personas que le dio la confianza necesaria para su carrera deportiva fue su abuela, quien era la guía y consejera del atacante antes de tomar una decisión, pues siempre consultaba con ella cada paso que iba a dar tanto en la vida privada como en la profesional.

Reacción de la familia de Jhon Arias tras llegar al América de Cali

Por otro lado, Jhon Arias reveló el momento que se enteró de que América de Cali, uno de los equipos más importante del fútbol colombiano, le presentó una oferta formal para que vistiera los colores ‘escarlatas’, logrando cumplir no solo el sueño de su abuela, sino también de varios miembros de su familia.

“Es el recuerdo que más tengo presente. En mi casa América tiene un sentimiento especial porque tengo familiares que son hinchas, entonces siempre hay lado pasional por eso (…) Yo me acuerdo de que apenas me comunicaron el interés del América no lo pensé dos veces, es una oportunidad única en la vida (…) Cuando comunique la noticia fue locura total en mi casa, fue un momento especial y creo que estaba cumpliendo el sueño de mis familiares y mío”, añadió el atacante.

¿Jhon Arias es hincha del América de Cali?

A pesar del cariño que tiene por el equipo Escarlata, Jhon Arias aseguró ser un hombre “más neutro” en el sentimiento entre los equipos, pues en Colombia tiene una gran afinidad por el cuadro escarlata e Independiente Santa Fe, dos equipos que le dieron la oportunidad de brillar en el rentado nacional.

Vale mencionar que Jhon Arias hizo parte del América campeón del 2020 contra Independiente Santa Fe, dándole así una alegría más a su abuela, quien cumplió el sueño de ver a su nieto vestido de rojo y entregando una estrella a todos los aficionados del cuadro caleño.