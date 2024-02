¿Llegará? El atacante que confesó tener negociaciones con Millonarios

En Millonarios no dan por cerrada la puerta a uno o dos refuerzos más, pero trabajan a contrarreloj para poder lograrlo. Disputadas tres fechas de la Liga BetPlay, necesitan encontrar ese nuevo jugador para que se acople al estilo de juego del equipo lo más pronto posible.

Y es que en este inicio de temporada también se ha visto a las calaras la necesidad de contar con uno o dos extremos más que marquen la diferencia. Las ausencias de Daniel Cataño y Daniel Ruíz -y ahora la de Macalister Silva- evidenciaron una verdad que Alberto Gamero y los directivos del club no quieren aceptar: el plantel se queda corto y más para jugar una Copa Libertadores contra equipos que se reforzaron pagando millones de dólares por jugadores de calidad.

La salida de Edgar Guerra agudizó la necesidad de un atacante más en Millonarios, y ahora sí, pareciera que estarían decididos a encontrar a un sustituto, pero eso sí, con las condiciones de siempre, que esté sin equipo. Y eso, a estas alturas del mercado, es bastante difícil, por lo que el abanico de opciones se reduce aún más.

Deinner Quiñones tuvo negociaciones con Millonarios

Dentro de los jugadores que cumplen esa condición está Deinner Quiñones, quien destapó que sí recibió acercamientos del 'embajador', pero que no se avanzó. Sin embargó, dejó claras sus ganas de vestir la camiseta azul y blanca y expresó estar dispuesto a recibir otro llamado.

En diálogo con Caracol Radio, Quiñones se decantó por el presente del elenco bogotano y tiró algunos guiños para recibir una oferta: "Millonarios tiene una plantilla bastante buena y vienen un largo tiempo mostrando buen fútbol con Gamero. Y quién no se enamora, no solo del equipo, sino del fútbol que proponen hoy en día".

Deinner está sin equipo luego de que la semana pasada se confirmara su rescisión de contrato con Independiente Medellín, con el que jugó poco el año pasado. Aún así, confía en que sus condiciones lo harían jugar nuevamente en un equipo grande del país como Millonarios y dio detalles del acercamiento que tuvo con algunos directivos.

"Tuve unos principios de diálogo con Millonarios, pero al final no se llegó a nada (...) Hasta el momento no (más diálogos), en su momento me mencionaron que íbamos a seguir hablando, pero no se llegó a ningún término y terminamos las negociaciones", confesó.

El deseo de Quiñones de ser dirigido por Gamero

El deseo de Deinner Quiñones por jugar en Millonarios va más allá del prestigio que le significaría llegar a un club de ese nivel y por el hecho de disputar la Copa Libertadores, pues otra cosa que lo seduce bastante es volver a ser dirigido por Alberto Gamero, con quien coincidió en Deportes Tolima, por lo que sabe todo lo el DT le puede aportar para relanzar su carrera.

"Yo desde muy joven tuve a Gamero y a mí me encanta como trabaja, como trata al jugador. Lo conozco bastante bien y me gustaría poder aprender mucho más de él. En mi etapa en el Tolima tuve para aprenderle más, pero mi paso fue bastante corto", soltó.

De momento, como él mismo lo dijo, no hay negociaciones en pie entre Millonarios y Deinner Quiñones, por lo que es una incógnita qué otro extremo está buscando el club. Lo que sí es cierto es que el tiempo se le agota de a poco.