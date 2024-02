¿Se va Alberto Gamero? DT de Millonarios prendió las alarmas en los hinchas azules

La situación en Millonarios parece tener un panorama un poco oscuro, comenzando a preocupar a todos los aficionados del conjunto azul, teniendo en cuenta los resultados adquiridos por el equipo de Alberto Gamero en los últimos tres compromisos, donde ha adquirido tres derrotas y no ha logrado anotar un solo gol.

Sin embargo, ahora hay una nueva preocupación en los hinchas de Millonarios, pues luego de la derrota con Once Caldas dos goles a cero, Alberto Gamero, entrenador del club, dio unas declaraciones que prendieron las alarmas en todos los aficionados, pues abrió la posibilidad de poner su cargo a disposición de las directivas.

Alberto Gamero: “Yo mismo doy un paso al costado”

En conversaciones con el programa Primer Toque de Win Sports, Alberto Gamero dejó claro que reconoce que el equipo está viviendo una mala racha, pero afirmó que si en dado caso las cosas no comiencen a cambiar estaría dispuesto a dar un paso al costado en el proceso que lleva Millonarios.

“A mí no me gusta sufrir, si veo que la cosa no sale, yo mismo doy un paso al costado, a las cosas no me apego”, fueron las declaraciones de Alberto Gamero que prendieron las alarmas en todos los aficionados del conjunto azul, quienes también mostraron su disgusto con el equipo embajador.

Por otro lado, Alberto Gamero se mostró triste y dolió con algunos aficionados de Millonarios, quienes tras la derrota del equipo contra el Once Caldas gritaron algunos insultos en contra de los jugadores azules, de igual manera al cuerpo técnico que lidera el estratega samario.

“Me dolieron los insultos. El trabajo no lo voy a traicionar, no es toda la hinchada y eso lo tengo claro (…) Siempre hay una idea y una vocación hacia el hincha y es que este equipo en la cancha siempre tiene que sudar la camiseta”, aseguró Alberto Gamero.

Alberto Gamero dolió con la hinchada de Millonarios

Por último, el entrenador de Millonarios mostró su tristeza por lo sucedido con los aficionados del conjunto embajador tras la derrota contra el Once Caldas, afirmando que es una situación bastante complicada, pero que espera salir lo más pronto posible.

“Para mí no es fácil que salga del estadio El Campín y me griten tantas cosas, este es un momento duro porque si algo he tenido yo en este Millonarios, es que he querido que mi equipo respete a la afición. Salí muy dolido”, finalizó Alberto Gamero.