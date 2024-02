¿Hay crisis en la actualidad? Las peores rachas de Alberto Gamero en Millonarios

"Movete, Millos movete...". Ese popular cántico retumbó al unísono en el estadio El Campín anoche en la derrota de Millonarios 0-2 con Once Caldas. No se escuchaba hace tiempo, o por lo menos con esa intensidad, y a eso hay que ponerle atención.

No para darle margen de cabida a la hinchada, sino para que al interior del club hagan autocrítica y reconozcan del mal momento que vive el equipo, sobre todo porque en un mes arranca la Copa Libertadores y si no hay síntomas de mejora, el pronóstico no será nada alentador. Si se pierde con Patriotas y Once Caldas, ¿qué esperar si al 'embajador' le toca enfrentar a un grande de Brasil o Argentina?

¿Hay crisis en Millonarios?

Si bien llamarle crisis a este bache de Millonarios suena bastante exagerado, no hay que dejar de lado que la cosa es para preocuparse. Los malos resultados no son tan simples como los pinta Alberto Gamero en cada rueda de prensa. La realidad es totalmente distinta: el equipo no juega bien, hay jugadores en un nivel bastante discreto y el plantel es corto. Sin mentiras: a esta plantilla le hace falta al menos un extremo de categoría más, y se sabe desde hace tiempo. El fichaje de Emerson Rivaldo Rodríguez es apenas un pañito de agua tibia.

Pero precisamente Gamero debe tomar cartas en el asunto para levantar este momento si no quiere caer en crisis. Tres derrotas consecutivas no son para dejar pasar así sin más, y puede ir en camino a las turbulencias de 2020 y y segundo semestre de 2022, los peores momentos del proceso del samario como DT albiazul.

Las peores rachas de Alberto Gamero en Millonarios

El primero fue apenas en su llegada. La contratación del adiestrador fue anunciada entre bombos y platillos tras una etapa histórica en Deportes Tolima, pero los aplausos empezaron a cambiarse por críticas e incultos en poco tiempo. En su primer año en el equipo, Alberto Gamero ajustó una racha de nueve fechas consecutivas sin ganar, en la que apenas cosechó seis puntos de 27 posibles, para un 22,2 % de rendimiento. Una sequía similar a la que está atravesando ahora, pero el saldo de la actualidad es de 11 unidades en la misma cantidad de partidos (9), para un balance del 40,7 %.

Sin embargó, el momento más crítico del proceso Gamero en Millonarios fue en el segundo semestre de 2022. En aquella ocasión alcanzó apenas dos puntos en siete partidos, es decir, dos de 21 posibles, para un rendimiento del 9,5 %. La turbulencia fue tal que la continuidad del DT estuvo realmente en duda. De hecho, él mismo ha declarado que esa ha sida la única vez que concretamente se habló de su salida del club en cuatro años que lleva al frente del equipo.

Equidad, segundo en la tabla, la oportunidad para levantar para Millonarios

Para rematar, el siguiente rival de Millonarios será Equidad, que llegará como el único equipo invicto en la actual temporada de la liga BetPlay. Es segundo en la tabla con 17 puntos tras cuatro victorias -tres de ellas consecutivas- y cinco empates. Lo alentador para el 'embajador' es que será frente a su público en El Campín este sábado. Es momento de levantar.