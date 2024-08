Jorge Luis Pinto estalló contra periodistas por críticas a su sistema de juego: "hay que venir a los partidos"

Desde que Jorge Luis Pinto tomó las riendas del Unión Magdalena, el equipo samario anda por buen camino en el Torneo Betplay.

En cinco fechas, el equipo bananero no conoce lo que es la derrota, sumando tres victorias y dos derrotas. Este sábado, el equipo de Pinto sumó tres puntos valiosos al vencer en condición de visitante al Deportes Quindío.

Sin embargo, este buen momento no parece tener contentos a la prensa local, pues se han mostrado críticos con el planteamiento del equipo de Pinto en el Torneo.

Jorge Luis Pinto estalló en rueda de prensa

Ante las constantes críticas por su famosa línea de 5, Pinto estalló y arremetió contra la prensa local.

“Por qué no le preguntaron al profe (Alejandro) Restrepo o al profe (Rafael) Dudamel eso, que han jugado con línea de 5 y ganaron el título de Liga, porque no llamamos a Xabi Alonso que dirigió 50 partidos así en el Bayer Leverkusen. No es perfecto, llevamos 50 días de trabajo, estamos progresando en el esquema. No siento que haya detractores detrás de mi sistema, detractores de que, detractores de quién trabaja y saca resultados, no sabía eso”, dijo.

Y agregó: “Yo estoy feliz viendo este partido en televisión y me mandan esa pregunta, yo le puedo demostrar 50 comportamientos tácticos que en la TV no se ve, entonces facilísimo y después que hay detractores y toda la cosa. Hay que decirles a los periodistas de Santa Marta que vengan a los partidos”.

Pinto ha sido enfático en mostrar su felicidad de dirigir en la B de Colombia, pues es un reto el ascenso con Unión.

“Vine con un gusto inmenso más por razones de cariño al equipo, la B pensaba que era un fútbol más rústico y feo, pero no es mediocre, muchos equipos juegan bien”.

Estas fueron las declaraciones de Pinto