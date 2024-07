Liga Betplay 2024: estos son los equipos más costosos tras los 'bombazos' en el mercado de fichajes

El mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano se encargó de dar grandes golpes de autoridad entre los grandes clubes. En esta oportunidad, Millonarios, Nacional, América y Medellín fueron los animadores de armar nóminas de lujo para pelear por el campeonato.

No cabe de duda que el fichaje más rimbombante lo dio Millonarios con la inclusión del delantero Radamel Falcao García. El Tigre ya debutó con el club embajador y se convirtió en una de las contrataciones más históricas en el FPC.

No obstante, el cuadro azul no fue el único que anunció nombres de lujo. Atlético Nacional, equipo que busca volver a la gloria, no se quedó atrás y confirmó la llegada de hombres como David Ospina, histórico arquero de Colombia y Alfredo Morelos, delantero letal que tuvo un paso exitoso por Europa.

Bajo este panorama, son varios los equipos que quedaron con unas nóminas de lujo quedando como las más valiosas del país.

Estos son los equipos más costosos del FPC

De acuerdo con el reconocido portal de transferencias Transfermarkt, el equipo más valioso es Atlético Nacional. El cuadro verdolaga quedó avaluado en 23,95 millones de euros, gracias a las más recientes contrataciones.

Al cuadro verde lo sigue en el listado Millonarios, con un valor de 23,38 millones de euros. El podio lo completo Junior con una suma de 22,25 millones.

Nacional - 23,95 millones Millonarios - 23,38 millones Junior - 22,25 millones Medellín - 17,25 millones América de Cali - 15,63 millones.

El más reciente campeón del FPC, Bucaramanga, se ubica en la casilla 14 con una suma de 9,65 millones de valor de su nómina.

Estos son los jugadores más costosos

En cuanto a los jugadores más valiosos del rentado local, en la primera posición figura Alfredo Morelos (Nacional) con un valor de 4 millones de euros.

Para sorpresa de muchos, Falcao no figura entre los diez más valiosos de la liga.

Así está el listado: