¡Hay fecha! Juan Carlos Osorio saldrá del América de Cali

Juan Carlos Osorio de nuevo vuelve a vivir un presente complicado en el América de Cali, luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana y salir de posiciones de clasificación de la Liga BetPlay 2022-I tras derrotas por parte del Independiente Medellín en ambas competiciones.

Tras la derrota del pasado sábado, el ambiente dentro del conjunto ‘Escarlata’, se revivió un cortocircuito entre la dirigencia y el entrenador.

“El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad”, escribió Tulio Gómez, luego de la derrota contra el Medellín.

Por esa razón, con información de El País de Cali, el técnico ya tendría fecha de salida.

“Osorio dirigirá al América hasta el mes de junio y se irá indemnizado por un valor muy inferior al que podría cobrar hoy en caso de que la dirigencia del América decida cortar de una vez el vínculo laboral”

Además, el medio caleño dio a conocer el momento en el cual la relación entre Juan Carlos Osorio y Tulio Gómez se rompió, añadiendo que en la actualidad es nula.

“Eso se rompió definitivamente y aunque el ‘profe’ les presentó excusas a don Tulio y a su esposa hace unas semanas por algo que había dicho, hoy prácticamente no tienen relación. Están esperando ya que pasen estos tres meses para sacarlo”

Juan Carlos Osorio tras la derrota contra Independiente Medellín

"Si nuestra gente, no sé en qué porcentaje, quiere un culpable, yo asumo la culpabilidad. Acepto la culpabilidad, si hablamos de responsables, ya lo dejo a criterio de cada uno"

Además, por fuera de los ocho tras una nueva derrota, Juan Carlos Osorio se refirió ante una posible salida suya tras la inconformidad de la afición.

"Me disculpo con toda la gente americana. Si piden mi salida están en todo su derecho, no lo tomo personal. Yo vengo y doy la cara acá y que la gente me siga silbando, el juego lo entienden muy poco y de futbol hablan todos"

