Juanfer Quintero, polémico: cómo llegó al América y puya para el DIM y Junior

El fútbol colombiano está revolucionado con la llegada de Juan Fernando Quintero al América de Cali, un fichaje que muchos consideran el más importante del año.

Aunque Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, aclaró que faltan detalles mínimos para oficializar el acuerdo, el propio Juanfer confirmó su incorporación durante la Gala de Estrellas Águilas, donde expresó su emoción y lanzó comentarios que no pasaron desapercibidos.

En sus declaraciones a ESPN, Quintero no ocultó su agradecimiento al América: “La verdad que sí, agradecerle al América que se la jugó en mí porque no era fácil negociar con Racing. Estoy agradecido, muy motivado y estoy en mi país, que es lo más importante”. Sin embargo, también hizo alusión a su paso por el Junior, un capítulo que no terminó como él esperaba.