'Juanfer' Quintero reveló insólita anécdota con Lionel Messi: "Se me paralizó todo"

Juan Fernando Quintero es uno de los mejores jugadores sudamericanos de la actualidad. El volante paisa, de 31 años, conquistó la última edición Copa Sudamericana con Racing y está brillando con la Selección Colombia. El exjugador de River Plate contó una emotiva anécdota que vivió con Lionel Messi, a quien considera el mejor futbolista de la historia.

El pasado 14 de julio, la 'tricolor' se vio las caras con Argentina en el Hard Rock Stadium para disputar la gran final de la Copa América. Después de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, Raphael Claus reunió a los capitanes para jugar la prórroga. James Rodríguez salió del campo al 90' y le dio paso a 'Juanfer'. El canterano de Envigado fue una pesadilla para la 'albiceleste'.

Quintero le dio otro ritmo a la escuadra comandada por Néstor Lorenzo y empezó a potencia a sus compañeros. Lideró ataques peligrosos; sin embargo, faltó precisión en la definición. Al minuto 112' llegó el gol de Lautaro Martínez, el cual terminó otorgándole el bicampeonato a la selección de Lionel Scaloni. A pesar de la derrota, varios argentinos se acercaron a 'Juanfer' para felicitarlo. Entre ellos, Lionel Messi.

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero sobre Lionel Messi?

"Lo conocí en la Copa América 2024, me pasó algo muy particular porque perdimos la final, estaba súper triste y Lionel Messi estaba como a diez metros, me miró y yo con vergüenza, estaba llorando y vi que a los segundos se venía para acá, se me paralizó todo", empezó diciendo 'Juanfer' en una charla con el streamer 'Coscu'.

"Me mostró su grandeza, ese respeto, me abrazó y me dijo que me felicitaba, que cabeza arriba y fue un momento que no olvidaré. Tengo ese video guardado (...) Sueño jugar con Messi, yo sé que en algún momento jugaremos, no sé si se va a cumplir. También me encantaría con Neymar, es mi pana, hablamos, ese también va", concluyó el mediocampista antioqueño.

Video de Juan Fernando Quintero siendo consolado por Lionel Messi