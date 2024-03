¿Se agrandaron? La reflexión de Juan Pablo Vargas sobre el mal momento de Millonarios

Millonarios vive un momento bastante complejo y al borde de la temprana eliminación en este torneo de Apertura de la Liga colombiana 2024. Con cinco derrotas al hilo y tan solo 11 puntos sumados en la misma cantidad de jornadas, los albiazules sufren por la clasificación al grupo de los ocho, la cual parece cada vez más lejana, y uno de los capitanes del equipo habló muy fuerte en rueda de prensa este domingo.

Los ‘embajadores’ sufrieron una nueva derrota frente a Jaguares, en Montería, y con ello agudizó una crisis de resultados muy importante que lo tiene al borde de la eliminación.

Juan Pablo Vargas hizo autocrítica

A pesar de que todavía se tienen importantes bajas por lesión, lo cierto es que Millonarios tenía un plantel muy competitivo, pero no supo descifrar el cerco defensivo de los locales y eso lo dejó saber Juan Pablo Vargas, quien actuó este domingo como capitán del equipo.

“Uno a veces lo piensa: ¿Será que ya los equipos nos conocen tanto que saben qué es lo que vamos a hacer? Los equipos nos estudian, ya nos conocen porque eso es un proceso”, inició diciendo en la rueda de prensa tras la derrota.

El costarricense fue muy autocrítico y duro con sus compañeros señalando incluso que posiblemente el equipo se había agrandado por la consecución de algunos títulos y la disputa de varias finales de manera consecutiva.

Proceso de Gamero en Millonarios

“Uno sabe lo que está haciendo mal y en muchas cosas me estoy equivocando por supuesto, soy un ser humano”, agregó.

“También en algún momento nos ha entrado esa parte de que como hemos ganado un par de títulos, entonces ya salimos a la cancha con ese título en el pecho y tenemos que olvidarnos de eso porque todos los torneos empiezan desde cero y con eso no se gana. Hay que ver los videos porque ahí nos damos cuenta lo que hacemos muy mal”, sentenció de manera muy autocrítica.

Finalmente, el defensor central indicó que el grupo sí está haciendo autocrítica, lejos de lo que muchos piensan: “También todo es muy interno, no crean que la autocrítica no existe, existe y muy dura. En el fútbol uno también se da duro cuando no juega bien”.

