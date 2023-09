Juan Román Riquelme elogió a Frank Fabra: “Es para Boca Juniors como Marcelo en Real Madrid"

Pasan los años y Frank Fabra sigue siendo uno de los pilares de Boca Juniors. El experiemntado lateral nacido en Nechí disputará su quinta semifinal de Copa Libertadores con el 'xeneize' y sueña con conquistar su primer título internacional con el equipo que dirige Jorge Almirón. El defensor surgido en Envigado se llevó todos los elogios por parte de Juan Román Riquelme, ídolo y director deportivo del 'azul y oro'.

A sus 32 años, Fabra sigue comandando la banda derecha de Boca. Jugó los 90 minutos en los cuatro compromisos válidos por los octavos y cuartos de final, contra Nacional (Uruguay) y Racing, respectivamente. El próximo 28 de septiembre, recibirán a Palmeiras en La Bombonera, a partir de las 7:30 p.m. (hora de Colombia), para disputar el partido de ida por las semifinales de Libertadores. El cuadro 'xeneize' no gana este certamen desde el 2007 y desde entonces ha perdido dos finales (2012 y 2019).

Riquelme, campeón de tres Libertadores y dos Intercontinentales con Boca, llenó de adjetivos al exdefensor de Deportivo Cali. El recordado '10', quien vistió la camiseta de Barcelona y Villarreal, celebró el aporte de Fabra en la serie contra 'la Academia'.

“Frank Fabra es para nosotros como Marcelo en Real Madrid. Yo voy feliz a la cancha cuando juega Fabra. Es tan bueno que a veces parece que no tiene ganas de jugar. El gol que hizo a Rosario Central en cancha de Vélez, no sé cuántos goles más lindos que ese he visto. Hizo todo lo quiso. El otro día en cancha de Boca contra Racing por Copa Libertadores sacamos mucha ventaja gracias a él”, empezó diciendo Riquelme en una conversación con 'ESPN'.

"Fabra nos ha dado mucho en estos años"

“Frank Fabra nos ha dado mucho en estos años. No es tan reconocido como lo merece, amo el fútbol, amo el club y no tengo dudas que está entre los mejores laterales izquierdo en la historia de nuestro club, por eso lleva tantos años. Hace cosas que no son normales, es un jugador de una categoría mayor. Ojalá se pueda retirar con nosotros”, concluyó.