'Juanfer' no jugará en Junior y las redes explotaron con los mejores memes

Ya está, Juan Fernando Quintero no jugará en Junior de Barranquilla en este primer semestre de 2023. El jugador anunció la noticia mediante su cuenta de Twitter y luego, Alejandro Char, también lo confirmó.

Los esfuerzos no fueron suficientes y por las palabras de Char, todo parece indicar que lo más cercano a la realidad es aquella versión que asegura que no hubo quorum dentro de la junta directiva del 'tiburón' para hacer el gigantesco esfuerzo económico de contratar al '10'. "Las decisiones no las tomo yo solo", escribió Álex.

Esta noticia vuelve a poner en el limbo total el futuro de Juan Fernando Quintero, que después de no aceptar la oferta de renovación de River Plate, anda escuchando los diferentes intereses de otros equipos del continente, como el de Internacional de Porto Alegre, que parece el más cercano en este momento para quedarse con el talentoso volante antioqueño.

Pero otra cosa que ha provocado la frustrada negociación con Junior, es la burla en redes sociales de la afición del fútbol colombiano en general hacia los hinchas del elenco barranquillero, pues muchos de ellos estaban confiados en que 'Juanfer' se iba a vestir de 'rojiblanco' y más después de la visita del futbolista a la ciudad la semana pasada.

Los memes en redes sociales no han tardado en salir y solo ha sido cuestión de minutos para que se conviertan virales y le den la vuelta al país tras darse por terminadas oficialmente las negociaciones entre Quintero y Junior.

Las burlas también se han dirigido para un sector del periodismo barranquillero que seguía optimista en que la negociación se concretara aún después de conocerse versiones extraoficiales de que 'Juanfer' finalmente no llegaría al 'tiburón'. Incluso, el periodista José Hugo Illera, quien fue el primero en anunciar de la reunión entre el jugador y Alejandro Char el pasado viernes en la noche, aseguró este jueves que el acuerdo seguía en pie y que en el club estaban trabajando en el evento de presentación en el estadio Metropolitano.

Los mejores memes de la no llegada de 'Juanfer' a Junior

El Community Manager de Juanfer Quintero después de ilusionar a toda la hinchada del junior: #JuanFerAJunior #JuanFernovela pic.twitter.com/0Y9cJCsD6t — Don Diego (@diegosincero) January 12, 2023

Juanfer ilusionó a todos los del Yuyu por dos semanas y al final...



D I S F R U T O pic.twitter.com/yqJAQ93Ku2 — José (@jguzmanfrench) January 12, 2023

El costeño que vende camisetas en estos momentos:

"Qué vamos a hacer con las 10 mil camisetas que mandamos a hacer con el nombre de JuanFer". 😭 😭 https://t.co/G8alBNv60V pic.twitter.com/Nz2JK6jHFF — Colombia Simpson (@ColombiaSimpson) January 12, 2023

Solo espero que no se saquen la rabia de Juanfer con sus seres queridos. pic.twitter.com/IKWWwJUnQr — Profesor  (@DigameProfesor) January 12, 2023

Juanfer ilusiono a los hincha del junior pic.twitter.com/WtbfB750v8 — Futbol Sin Limite (@futbolsinlimi) January 12, 2023

Ojo al cronograma de la presentación de Juanfer en Junior pic.twitter.com/u9eniQ9TpP — Ares (@Gandolfini1988) January 12, 2023