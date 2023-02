Jhonny Vásquez explotó en contra del arbitraje de Bismark Santiago: "exigimos respeto"

La actuación de Bismark Santiago en la final de la Superliga entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira ha generado todo tipo de polémicas en todos los aficionados, pues el juez central tomó algunas decisiones que alteraron el resultado en la gran final, haciendo que varios jugadores del ‘grande matecaña’ explotaran por lo sucedido en el terreno de juego del Atanasio Girardot.

Uno de los jugadores que mostró su desacuerdo por la actuación del juez central fue Jhonny Vásquez, capitán del Deportivo Pereira y que en rueda de prensa no se quedó callado y explotó en contra la terna arbitral del partido, ya que afirma que hubo jugadas a favor del Pereira que no fueran recibidas por el VAR.

“Hay que felicitar a Nacional. Ya luego incide mucho la verdad el árbitro, en el primer tiempo un pisotón claro a Ángelo Rodríguez en el área y no se revisa el VAR, pero eso es más de lo mismo, hace tres meses pasó algo similar, pero esto es el fútbol, es lo que nos toca. Me quedo con esa sensación del Deportivo Pereira, que competimos, hicimos una gran final, por juego éramos más merecedores de obtener el título”, aseguró en primera instancia del capitán del equipo de la perla del otún.

De igual forma, se refirió de la actuación de Bismark Santiago, asegurando que el juez central irrespeto a la ciudad de Pereira e institución, ya que afirmó que las decisiones tomadas en el terreno de juego perjudicaron al equipo ‘matecaña’.

“El tema arbitral, si mencionar un poco más de respeto por la institución, el club y el hincha, no es posible que sea lo que haya pitado siga con una sonrisa, burlándose. Nosotros representamos a una ciudad y a nosotros nos duele, hay frustración, las finales no se compiten cada ocho días, no sabemos cuándo Dios nos da una de ellas. Exigimos respeto, así como cuando él dice en el saque, eso sí me duele mucho, porque ya es mi quinto año y veo cómo el Pereira le cuesta tanto estos temas”, finalizó el volante del Pereira.

Alejandro Restrepo no habló sobre el arbitraje

A pesar de las insistencias de la prensa sobre el tema del arbitraje, Alejandro Restrepo, entrenador del Deportivo Pereira, no habló sobre la actuación de la terna arbitral y se enfocó en el trabajo táctico que hizo sus dirigidos, asegurando que cada día que pasa se va a acoplando más la idea de juego.

“Me quedo con la aplicación táctica del equipo, como competimos mano a mano contra un gran rival, sin complejos, fuimos valientes, presionando. Por momentos obviamente te hunden. Para mejorar se debe cuidar las individualidades del equipo rival, porque nos enfrentaremos a grandes jugadores y eso marcó la diferencia hoy”, aseguró el entrenador antioqueño.