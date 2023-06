“Me impresionó Yaser Asprilla; le 'tiré un caño' a Luis Díaz”: Juan Durán, jugador del Manchego

El martes pasado, la Selección Colombia se enfrentó contra el Club Deportivo Manchego, un equipo recientemente ascendido a la Segunda División RFEF, la cuarta división del fútbol español, pensando en sus duelos de fogueo contra Irak y Alemania. La 'tricolor' tuvo que mostrar su mejor versión y terminó imponiéndose 3-0 en la Ciudad Deportiva del Valencia C.F.

Juan Durán González, el lateral derecho del equipo 'ibérico', habló en exclusiva con NoticiasRCN.com y dio sus impresiones del amistoso.

"De la Selección Colombia lo que más me sorprendió fue la fortaleza física que tenían y la fuerza, lo rápido que eran, el ritmo que llevaban", empezó diciendo Durán, quien también supo defender la camiseta del CD Llanes.

Yaser Asprilla se 'robó' todas las miradas

El defensor, de 23 años, se vio impactado por el nivel de Yaser Asprilla, una de las promesas del fútbol colombiano. El volante nacido en Bajo Baudó, quien viene de brillar en el Mundial Sub-20 de Argentina, demostró todo su talento en territorio valenciano.

"Los que más me sorprendieron fueron Yaser Asprilla, que no lo conocía, y lo vi jugar ayer (martes) y me sorprendió, junto a (Juan Guillermo) Cuadrado y (Rafael) Santos Borré. Me parecieron jugadores espectaculares, la verdad", afirmó el manzanareño y número '2' de Manchego.

Un recuerdo imborrable con Luis Díaz

Durán tuvo mucho trabajo, pues su misión fue la de marcar a Luis Díaz, uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo. Pues bien, la ilusión y el reto de incomodar al guajiro hicieron efecto.

"Al que más me apetecía conocer era a Luis Díaz. Encima yo soy lateral derecho y el es extremo izquierdo, así que coincidimos en la misma banda. La única anécdota que me llevo es que le pude tirar un caño y que en una de estas carreras pude aguantarle el ritmo", concluyó 'Juanito'.

La 'tricolor' ahora se alista para su duelo contra Irak, el cual está programado para este viernes 16 de junio, en Mestalla y a partir de las 2:00 p.m. (hora de nuestro país). Cabe resaltar que este duelo de preparación será transmitido en el Canal RCN.