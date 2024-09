En video quedó registrado cómo los jugadores de Junior defendieron a sus hinchas en el Atanasio Girardot

El partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, correspondiente a la fecha 10 de la Liga II 2024, terminó en una suspensión inesperada debido a los violentos enfrentamientos entre los hinchas de ambos equipos.

Lo que debía ser un encuentro lleno de emoción en el Estadio Atanasio Girardot, se convirtió en un escenario de caos y violencia, cuando los aficionados se enfrentaron brutalmente en las gradas, obligando al juez central a detener el partido al minuto 54.

El motivo de la suspensión fue la falta de garantías de seguridad después de que hinchas de ambos clubes se confrontaran en la tribuna norte con armas blancas.

El último informe de las autoridades reportó al menos 20 heridos, entre ellos un policía. Sin embargo, lo que más ha generado impacto en redes sociales ha sido un video en el que se observa cómo los jugadores del Junior de Barranquilla entran al campo para defender a sus hinchas que estaban siendo atacados.

Uno de los videos más compartidos y comentados en redes muestra el valiente acto de algunos jugadores de Junior, quienes no dudaron en intervenir para proteger a sus seguidores.

En las imágenes, se puede ver a Andrés Colorado, Leider Berrio y ‘Tití’ Rodríguez ayudando a un hincha del Junior que estaba siendo brutalmente golpeado por aficionados de Atlético Nacional al interior de la cancha.

La rápida intervención de estos jugadores ha sido destacada por su compromiso no solo con su equipo, sino con la seguridad de sus seguidores, lo que ha generado un debate en el ámbito del fútbol colombiano por el riesgo que tomaron al confrontar a hinchas del Verdolaga.

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, se pronunció sobre lo ocurrido, subrayando que este tipo de hechos violentos no pueden quedar impunes. “No puede pasar que estos hechos evidentes no tengan consecuencia jurídica. Deben ser judicializados para que no puedan volver a entrar a un estadio en dos o tres meses, porque si no, eso es un círculo vicioso de no terminar", declaró Jaramillo a Win Sports.