¡Crece la ilusión! Directivos de Millonarios siguen trabajando para el fichaje de Falcao

Durante las últimas horas, todos los hinchas de Millonarios se han manifestado por redes sociales sobre la posibilidad de que Radamel Falcao García llegue al conjunto bogotano, teniendo en cuenta el ‘guiño’ que realizó la esposa del jugador en la cuenta de Instagram, creciendo la ilusión de los aficionados para ver al ‘Tigre’ vestido de azul.

Ahora, la ilusión de los aficionados del conjunto crece cada vez más, luego de que se diera a conocer qué miembros de la junta directiva de Millonarios ya se reunieron con Falcao en España y están esperando la respuesta del delantero, que estaría de acuerdo con la propuesta que presentó el conjunto bogotano.

Según dio a conocer Carlos Antonio Vélez, periodista del Canal RCN, la negociación entre Millonarios y Falcao avanza, pero todo dependerá de la reunión que tenga con su familia, puesto que la decisión que tomen ellos será fundamental para que el delantero pueda llegar a Millonarios este semestre.

“¡Lo de Falcao es cierto. ¡Dura negociación, pero avanza! Para Millonarios sería un golpe de opinión, pero deportivamente importante siempre y cuando pueda quedarse hasta la Copa del año entrante… además a él le conviene para estar sumando minutos para efectos de selección. Sin jugar. Difícil Todo es ventajoso para las dos partes ¿Vivir aquí en medio de tanta inseguridad y problemas? Eso lo analizará él y su familia. Parte jodida esa”, aseguró el comentarista del Canal RCN.

Lo de @FALCAO es cierto! Dura negociación pero avanza! Para @MillosFCoficial seria un golpe de opinión pero deportivamente importante siempre y cuando pueda quedarse hasta la Copa del año entrante… además a él le conviene para estar sumando minutos para efectos de selección. Sin… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 6, 2023

Además, la información de Carlos Antonio Vélez fue complementada por Pipe Sierra, periodista de Win Sports, que por medio de su cuenta de Twitter dio a conocer que Ricardo Salazar (gerente deportivo de Millonarios) lleva varios meses detrás de la contratación del delantero de la Selección Colombia.

“Desde hace 2 meses ‘Pitirri’ Salazar, gerente de Millonarios, empezó a trabajar en el fichaje de Falcao (37). Hoy, junto a los dirigentes, buscan firmarlo. La decisión es familiar; nada fácil. Lo económico (alto salario) no es problema, porque ya acercaron posturas”, aseguró el periodista en mención.

🚨 Desde hace 2 meses ‘Pitirri’ Salazar, gerente de #Millonarios, empezó a trabajar en el fichaje de Falcao (37). Hoy, junto a los dirigentes, buscan firmarlo. La decisión es familiar; nada fácil 🔵⚪️



👀 Lo económico (alto salario) no es problema, porque ya acercaron posturas pic.twitter.com/haawhunZCu — Pipe Sierra (@PSierraR) July 6, 2023

Gustavo Serpa quiere contratar a Falcao

En conversaciones con el Vbar de Caracol Radio, Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, dio a conocer que hará todo lo posible para contratar a Radamel Falcao García para esta temporada, pero que todo dependerá de la decisión familiar que tome el delantero.

“En los últimos meses que he viajado a Madrid, he tratado de reunirme con Falcao, pero no se ha podido por cuestiones de agenda. Voy a tratar de reunirme con él ahora que vaya en julio (…) Eso es viable (el negocio) desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista económico, porque tendríamos el interés de hacer un gran esfuerzo”, aseguró el empresario.

Le puede interesar: El buen recuerdo de Nacional vs. Racing al que se aferran los hinchas verdolagas