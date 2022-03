La reflexión de Comesaña a Osorio: "Tendrá que visitar a un especialista"

Emociones encontradas para América de Cali en la noche del miércoles en Copa Sudamericana. Le ganó en los 90 minutos a Independiente Medellín, pero por la igualdad en la serie, tuvieron que definir al ganador en tanda de penales, en donde el 'poderoso' tuvo mayor eficacia en los cobros y terminó avanzando a la fase de grupos de la competición.

Las fotos que adornaron el partido fueron las de la alegría absoluta de los jugadores del 'poderoso' y el contraste del dolor de los 'escarlatas' por haber consumado un fracaso más. Pero hubo otra imagen que se robó el protagonismo dentro del debate del fútbol colombiano.

Juan Carlos Osorio vivió el compromiso a puro estrés, pero ya desmedido. Se paró en la raya, caminaba de un lado al otro tomándose la cabeza, dando indicaciones, lamentándose, y en ocasiones, creando pelea.

Tanto era el nivel de mal genio que manejaba Osorio, que al final del primer tiempo terminó saliéndose de la ropa. Juan David Mosquera, uno de los jugadores jóvenes del Medellín, cayó al suelo a unos centímetros de Osorio. El técnico aprovechó para “hacerse el loco” y pisarle el tobillo al jugador con su pie derecho. La reacción del juvenil no se hizo esperar, mientras el estratega se fue encima del futbolista y lo increpó, porque lo había agredido verbalmente, luego de que este lo pisara.

En rueda de prensa, el entrenador 'escarlata' no se refirió al tema, pero el que si lo hizo un día después de lo sucedido fue Julio Comesaña, quien en diálogo con Win Sports, confesó que no se percató de lo ocurrido en vivo y en directo, pero que una vez con la grabación en la mano, sacó sus conclusiones.

“Es un tema delicado, quedé sorprendido. Cuando fue la jugada no me di cuenta, pero después vi la repetición. Creo que Juan Carlos, a quien quiero mucho y con quien tengo una muy linda relación, no está bien (...) Tiene que revisar sus comportamientos porque me da la sensación de que tendrá que visitar algún especialista, no sé si el estrés del fútbol, las dificultades que ha tenido o toda la lucha que ha tenido con América”, apuntó.

Comesaña, lejos de hacer declaraciones con mala intención o tratar de crear polémicas, habló en un tono conciliador y sereno sobre a quien considera una persona cercana. Al contrario, le hizo un llamado para que estas situaciones no pasen a mayores y el DT risaraldense pueda corregir sus comportamientos a tiempo.

"A veces uno no se da cuenta de que se va enfermando. Yo lo vi con algunos gestos hacia los jugadores que no corresponde. Tuvo la suerte de que Mosquera es un chico de 20 años muy tranquilo porque si se lo hace a un mayor no me hubiera extrañado que le den un golpe y sea un desastre lo que pase ahí. Juan tiene que recapacitar, él es un hombre con educación, un entrenador importante, no puede hacer lo que hizo porque lo hizo a propósito", añadió.

Habrá que esperar a la reacción de Juan Carlos Osorio a las repercusiones de su gesto, ya sea en atención a medios o este sábado en el Pascual Guerrero, ya que América y Medellín volverán a verse las caras, pero esta vez, por la Liga BetPlay.