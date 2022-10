¿Tiro en el pie? Junior necesita ganar, pero Comesaña 'borra' a estos 'cracks'

Junior de Barranquilla está al borde de la deriva. A pesar de la enorme inversión que hicieron los directivos en los dos periodos de transferencia del año, en especial con Miguel Ángel Borja y Carlos Bacca, los resultados deportivos no han justificado ese desembolso económico.

Ni Julio Comesaña, que se supone le tiene la medida al equipo, no ha podido enderezar el camino en su décima etapa como entrenador 'tiburón'. Su regreso se concretó el 12 de septiembre pasado, hace un poco más de un mes, y desde entonces la situación no ha mejorado significativamente.

Tras siete partidos dirigidos por Comesaña, Junior está en el puesto 11 en la tabla de la Liga BetPlay con 25 puntos, tres por detrás de Independiente Santa Fe, el octavo clasificado. Faltan dos fechas por jugarse en la fase del todos contra todos, pero el juego del elenco barranquillero siembra la duda para una hipotética clasificación a cuadrangulares.

En contexto: Junior sigue tropezando y complica su probable clasificación

Lo que llama la atención de los seguidores del fútbol colombiano y de los hinchas del 'tiburón' en particular, y que también es motivo de críticas en masa hacia el experimentado DT, es la 'borrada' que le está pegando a varios futbolistas que estuvieron a la altura y mostraron ser diferentes cuando fueron tenidos en cuenta por Juan Cruz Real. Como quien dice, se está muriendo de hambre con la nevera llena.

Los cuatro borrados de Comesaña en Junior

Ellos son Nelson Deossa, Yesus Cabrera, Carlos Esparragoza y Fernando Uribe. Todos muy talentosos. Desde que llegó Comesaña, ninguno ha podido tener continuidad ni siquiera en la nómina de convocados y solo cuentan con un puñado de minutos. Los hinchas los piden a gritos, pero Julio se hace el de los oídos sordos. Increíble, pero cierto.

El más aclamado por una oportunidad es Nelson Deossa, quien llegó a Junior para esta temporada procedente de Estudiantes de La Plata de Argentina. Bajo la batuta del flamante entrenador, el talentoso volante apenas jugó un minuto en liga contra Alianza Petrolera y 32 contra Unión Magdalena en la semifinal de ida de la Copa BetPlay. De resto, fue convocado a un partido más, pero no jugó.

Lo particular con Deossa es que mientras es 'borrado' en Junior, ha sido convocado por Néstor Lorenzo a los dos microciclos de la Selección Colombia.

Balance parecido es el de Yesus Cabrera, que tuvo minutos en dos partidos: 19 frente a Millonarios y 27 contra Unión, por lo demás, solo estuvo en el banquillo en otro compromiso. En tanto, Carlos Esparragoza actuó 21 minutos con Pasto y solo uno frente a Alianza Petrolera, pero a diferencia de sus compañeros, fue convocado a otros dos juegos.

El que no ha corrido con nada de buena suerte es Fernando Uribe, que no ha tenido minutos con Julio Comesaña producto de molestias musculares y decisión técnica. La situación del delantero se agrava si se tiene en cuenta que apenas ha jugado tres partidos en lo que va del semestre, en los demás no fue ni siquiera al banco de suplentes.

Julio Comesaña tendrá sus motivos para no tener en cuenta a estos cuatro muy buenos jugadores, pero lo cierto es que el tiempo se le acaba para darle vida al Junior y todo indica que si muere, morirá con la suya.

Siga leyendo: La noticia de Millonarios que hizo alegrar e ilusionar a todos sus hinchas