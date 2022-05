Junior continúa en buena racha y aseguró su cupo a cuadrangulares

El Junior de Barranquilla comenzó a tomar forma en su estilo de juego, bajo la dirección técnica de Juan Cruz Real, luego de un mes impecable, donde lograron pasar todos sus partidos de abril invictos, iniciaron mayo con un marcador contundente.

Le puede interesar: Millonarios venció a Patriotas en su visita a Tunja

Este domingo, el conjunto barranquillero se impuso 4-0 frente a Envigado, y con una nómina alternativa logró sumar 32 puntos en la tabla de posiciones para asegurarse un cupo en el selecto grupo de 'los ocho', y pasar a la siguiente instancia del torneo.

Junior fue superior a su rival con un buen control de balón, mucha velocidad, una gran ofensiva y una definición eficaz, que se reflejó en los goles del encuentro anotados por Fabián Ángel, Fernando Uribe, Edwin Velasco y Carmelo Valencia desde el punto penal.

Con este resultado, Junior llegó a los 32 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Envigado se quedó con 27 puntos en el sexto puesto.

Un 'tiburón' sin hinchada

Debido a los disturbios ocasionados entre la hinchada del Junior y Unión Magdalena la semana pasada, los jugadores no pudieron contar con el apoyo de sus aficionados, condición que seguirá durante los próximos dos partidos más.

Lea también: Santa Fe no baja los brazos y se mete en la pelea tras golear a Jaguares

“Obviamente hay un reglamento y yo no me quiero meter en la profundidad de cosas que por ahí es más para que haya una fundamentación legal, pero no me parece justo, porque los acontecimientos sucedieron en otro estadio”, declaró el director técnico Juan Cruz Real en la rueda de prensa al finalizar el juego.