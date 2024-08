Jürgen Klopp confirmó su regreso a los banquillos: ya hay fecha de su presentación

Jürgen Kloppvolvió a sacudir a todos los medios de comunicación, esto luego de que el alemán confirmara que volverá a los banquillos tras anunciar su inesperado retiro al dejar al Liverpool, donde se catalogó como uno de los entrenadores más importantes de los últimos tiempos en el futbol europeo.

En meses anteriores, Jürgen Klopp confirmó que en la Premier League solo iba a dirigir al Liverpool. Rechazó ofertas de significativos equipos del viejo continente y de selecciones mundialistas, además puso en duda la continuidad de su carrera deportiva, lo que alarmó a todos los seguidores del entrenador.

“A partir de hoy, se acabó para mí como entrenador. No me voy por capricho, ha sido una decisión general. He dirigido a los mejores clubes del mundo. Trabajaré en algo, soy demasiado joven para solo jugar al pádel y pasar tiempo con mis nietos. ¿Volver a entrenar? Lo descarto por momento”, aseguró el entrenador en su momento.

Jürgen Klopp confirmó que volverá a los banquillos en septiembre

A pesar de sus anunció del retiro por un tiempo de los banquillos, todo parece indicar que Jürgen Klopp tendrá su última oportunidad para dirigir desde la línea, pues se confirmó que el siete de septiembre el alemán será el entrenador de un equipo, y será una oportunidad importante para que el DT pueda reconsiderar la decisión que tomó de alejarse del fútbol.

Por medio de un video, Jürgen Klopp confirmó que el sábado 7 de septiembre volverá a Signal Iduna Park, casa del Borussia Dortmund, donde es ídolo de la institución, además volverá a estar en los banquillos, teniendo en cuenta que va a dirigir al cuadro alemán en el juego de despedida de Lukasz Piszczek y Jakub Blaszczykowski, viejas glorias de la institución.

Aunque solo es un partido de despedida, será una fecha importante para Jürgen Klopp, quien podrá decir el adiós definitivo a la dirección técnica o volverá a sentir esa emoción de estar en la línea y cambiar la decisión, dejando abierta la oportunidad de continuar como entrenador, pues para nadie es un secreto que el alemán tiene coqueteos de varios equipos.

Luis Díaz agradeció a Jürgen Klopp por lo enseñado en Liverpool

“Hay personas que no pueden explicarse con palabras. No importa cuánto lo intenté alguien, nadie será capaz de definir toda la grandeza de Jürgen Klopp en un texto. Es demasiado especial para ser comprendido solo con palabras. Nuestro entrenador toca la vida de todos los que tienen el privilegio de trabajar con él. Le debo mucho y nunca lo olvidaré. Quiero darte las gracias por todo lo que hiciste por mí y decir que te deseo a ti y a tu familia todo lo mejor en el futuro”, finalizó.