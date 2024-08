¿Se va o se queda? Técnico del Liverpool confirmó el futuro de Luis Díaz

Durante la última semana se ha rumoreado fuertemente en la prensa internacional con la salida de Luis Díaz del Liverpool con posibles destinos al Manchester City y Barcelona, por lo que su entrenador Arne Slot decidió romper el silencio y este viernes acabó con todos los rumores en rueda de prensa.

El delantero guajiro ha estado inmerso en diferentes rumores que lo alejaban del Liverpool para la temporada que entra este viernes 16 de agosto en Europa.

De acuerdo con El Chiringuito de España, ‘Lucho’ ya había llegado a un acuerdo económico con el Manchester City para las próximas temporadas, sin embargo, hacía falta que los ‘Reds’ dieran en visto bueno y vendieran su ficha por encima de los 60 millones de euros.

Arne Slot acabó con los rumores de Luis Díaz

Pues este viernes Arne Slot, entrenador del Liverpool, decidió terminar con los rumores sobre la salida de Díaz y en rueda de prensa previa al debut del equipo en la Premier League señaló que está muy contento con el trabajo del colombiano durante las últimas semanas y que el futuro del guajiro está únicamente en el equipo seis veces ganador de la Champions League.

Liverpool debuta este sábado en la Premier League visitando al recién ascendido Ipswich y el colombiano seguramente contará con minutos. En la previa del juego Arne Slot fue contundente sobre el futuro de ‘Lucho’.

"En este país hay mucha especulación constantemente. Eso lo tengo claro. No es una sorpresa si me dicen algo sobre Luis Díaz… Su futuro está con nosotros porque me gusta mucho lo que he visto en los últimos 10 días que ha estado y vi lo mismo la temporada pasada”, empezó diciendo el estratega neerlandés.

“Así que ha tenido un gran impacto en las temporadas del Liverpool y espero que tenga ese mismo impacto también en la próxima temporada", sentenció.

De esta manera, por el momento terminan los rumores de la posible salida de Luis Díaz del Liverpool y seguramente esta temporada nuevamente estará con los ‘Reds’ donde se ha notado muy cómodo desde su llegada.