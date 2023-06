¡Adiós a un referente! Así despidió Juventus a Juan Guillermo Cuadrado

Si el periodo de transferencias en Europa ya estaba empezando a moverse, ahora sí habrán cambios de mucha trascendencia con el inicio formal este sábado. Pero de alguna manera habrán noticias importantes hoy viernes, pues es el día en el que muchos jugadores terminan contrato con sus respectivos equipos y por ende ya pueden negociar como agente libre.

Ese es el caso de Juan Guillermo Cuadrado, cuya salida de la Juventus quedó confirmada tras un comunicado del club hace unas horas. La 'vecchia signora' y el volante colombiano no llegaron a un acuerdo para la renovación y ahora busca un nuevo destino.

"Hoy, tras un periplo de ocho temporadas, toca decir adiós porque Juan Cuadrado deja la Juventus. Ocho años inolvidables. Año tras año, el 'panita' fue una de las certezas, sin importar la posición, la disposición táctica o el número de camiseta que llevaba en la espalda", escribió la 'Juve'.

Hay que decirlo sin temor, Juan Guillermo Cuadrado se convirtió en un jugador histórico de la Juventus, un gigante mundial. El antioqueño llegó como cedido en junio de 2015 tras no tener continuidad en Chelsea, pero con el tiempo fue consolidándose hasta el punto de ser titular inamovible durante ocho temporadas.

En esta etapa, Cuadrado conquistó once títulos con la 'Vecchia Signora': cinco 'scudetti' (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) y cuatro Copas de Italia (2016, 2017, 2018, 2021). Además, dejó un registro histórico: 314 partidos, 26 goles y 59 asistencias. Referente.

"También este año su contribución fue significativa, apareciendo en 47 partidos, lo que le permitió superar el hito de las 300 apariciones en blanco y negro. Un hito que consolidó aún más su lugar en la historia del club. Si hay un ejemplo en el que los números sólo cuentan una parte de la historia, es éste. La emoción que despertó en todos nosotros permanecerá imborrable. Gracias por todo, Panita", concluyó el club en su despedida al jugador.

