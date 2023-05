Kevin Mantilla se disculpó con la Selección tras notable error que le costó un gol en contra

“Noche para el olvido”, fue parte de lo que escribió en sus redes sociales el defensor central de la Selección Colombia sub-20, Kevin Mantilla después de su terrible error en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial sub-20 frente a Senegal el pasado sábado 27 de mayo.

Colombia salvó, con golazo de Óscar Cortés, su invicto al empatar 1-1 (parcial 0-1) en tiempo de descuento frente a Senegal, que quedó eliminada, en el partido disputado en el estadio Diego Maradona, en La Plata.

El combinado nacional, como ha sido costumbre a lo largo de este campeonato Mundial, empezó perdiendo frente a Senegal tras un grave error de Kevin Mantilla, uno de los capitanes del equipo tricolor que lamentablemente perdió el balón cerca de su área y en el mano a mano, Marquínez no pudo hacer mayor cosa para salvar a su compañero.

Lamine Camara (30) anotó el gol africano al aprovechar un error de Kevin Mantilla, que quiso ceder hacia el arquero, dejó corto el pase y el volante senegalés definió solo frente al arquero Marquines.

Mantilla se pronunció en sus redes sociales después del error que cometió y dejó claro que va a sobreponerse al momento que vivió este sábado y estará más que listo para lo que serán los octavos de final de este campeonato.

“Noche para el olvido. Sé que estoy acostumbrado a resaltar y mostrar todo de mí en cada partido, pero hoy me tocó lo que a cualquier ser humano le puede pasar. Ofrezco disculpas por no mostrar hoy lo que he demostrado en torneos importantes, pero sé que mañana será un nuevo día y seguiré trabajando por ese sueño que nos trazamos desde el principio”, escribió en un mensaje que se hizo viral rápidamente en redes.

La victoria clasificaba a Senegal, pero en tiempo de adición llegó el empate colombiano, con un toque certero de Oscar Cortés (90+5) al ángulo.

En el otro cotejo de la jornada, disputado en Mendoza (oeste), Israel derrotó por 2-1 a Japón, un triunfo que movió por completo la tabla de posiciones.

Con estos resultados, Colombia finalizó al tope del grupo C con 7 puntos, con Israel (4) como escolta, mientras que Japón (3) quedó en la cuerda floja, y Senegal (2), el campeón africano, le dijo adiós a la copa del mundo sin victorias en su haber.