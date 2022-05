Klopp y su sinceridad con Luis Díaz: "Tuvo un gran impacto, pero no fue la solución"

Liverpool logró la clasificación a la final de la Champions League 2021/22, luego de dar vuelta a un 0-2 en contra frente al Villarreal en la semifinal de vuelta y donde el colombiano Luis Díaz fue clave en la remontada de los ‘Reds’. Sin embargo, al término del partido, el técnico alemán Jürgen Klopp destacó la actuación del colombiano, pero también dejó claro que no fue la solución del todo para darlo vuelta.

Lea también: Luis Díaz tiene claro el objetivo en París y declaró estar listo para comandar la selección

“Luis Díaz tuvo un gran impacto. Pero lo que no me gusta de la pregunta es que Diogo Jota sea considerado el problema: no era para nada nuestro problema, solo teníamos que mezclarlo. Tuvimos 11 problemas, si quieres, en la primera mitad. Solo tuvimos que mezclarlo, puedes hacerlo explicando, lo que hice obviamente en la charla, pero también se necesita un nuevo aporte”

Klopp, además añadió que el primer tiempo del equipo no fue bueno: “la primera mitad de repente no éramos nosotros, pero la segunda mitad si fuimos nosotros y por eso ganamos el partido. Luis Díaz, vaya gol y tuvo unas cuantas situaciones más. Creo que el primero lo saca con una patada de tijera, si la baja de pecho pudo haber anotado. Así que sí, máximo rendimiento”

Jürgen Klopp y la influencia de Luis Díaz

A pesar de que el equipo mejoró notablemente con la presencia del colombiano, el alemán prefirió no darle solo el crédito a Luis Díaz.

“El caso es que no es que Luis Díaz fuera la solución: la solución era que nos moviéramos más. Estábamos realmente fijos en la línea del frente. Como dije, teníamos a Sadio a la izquierda, Mo a la derecha y Diogo en el centro y si juegas contra un sistema orientado al hombre o un sistema de marcación del hombre, juegas en sus manos porque ahora le das la pelota allí y ellos ganan el desafío”

Por último, sobre la clave del cambio en el segundo tiempo, Jürgen Klopp comentó la importante de la charla con sus jugadores en el medio tiempo.

“La diferencia fue hablar de eso en el medio tiempo: dijimos en el medio tiempo que teníamos que comenzar a hacer lo que queríamos hacer en primer lugar y no entrar en el juego porque juegan a marcar al hombre y realmente estaban sobre nosotros. De repente ellos tenían los problemas que tuvimos nosotros en el primer tiempo”

Lea también: Luis Díaz lleva de su mano al Liverpool a la final de la Champions League