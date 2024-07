Falcao, al borde de las lágrimas por masivo recibimiento de los hinchas de Millonarios

Este jueves 4 de julio, miles de hinchas se reunieron a las afueras del hotel de concentración de Millonarios para darle a Radamel Falcao, refuerzo estelar, una calurosa bienvenida a Bogotá tras haber firmado.

Tras haberse concentrado con el club desde la madrugada de este jueves, el Tigre salió por las puertas del hotel para saludar a los miles de hinchas que se agolparon a las afueras y de paso mandarles un sentido mensaje.

Fue tan masiva la bienvenida que le dieron al delantero colombiano, que este mismo se mostró nostálgico y en sus ojos se vio una que otra lágrima brotar.

Estas fueron las palabras de Falcao

Luego de este masivo recibimiento y de tener algunos acercamientos con los hinchas, Falcao habló de este acto y resaltó lo hecho por sus fanáticos.

"Yo toda mi vida he sido un extranjero y venir a mi país y vivir esto, significa mucho", dijo Falcao con su voz entrecortada.

"Todos los hinchas me han agradecido, no solo el de Millonarios, el de Junior, el de América me agredecieron", agregó.

"Estoy muy agradecido, vivir esta experiencia es único. Eso demuestra la pasión de este club y mi deseo era cumplir ese sueño", concluyó.