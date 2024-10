Figura de Millonarios explotó contra la hinchada tras salir abucheados: "No me gusta"

Este martes 1 de octubre, Millonarios no pudo pasar del empate en su duelo con Atlético Bucaramanga por la ida de los octavos de final de Copa Betplay.

A pesar de tener la posesión del esférico y algunas opciones de gol, los embajadores no pudieron romper el celofán de los visitantes y volvieron a dejar dudas entre sus hinchas, quienes según uno de los referentes, Leonardo Castro, abuchearon al equipo.

El accionar de algunos seguidores embajadores no cayó del todo bien en Castro, quien no ocultó su malestar en declaraciones en zona mixta.

Esto dijo Leonardo Castro tras abucheos de hinchas

"Ellos quieren que el equipo gane y obviamente nosotros trabajamos para eso pero hace tres días veníamos de ganar con un 3-0, hoy (martes), algunos compañeros que no estaban jugando, rindieron, hicieron un partido excelente y salir a abuchearnos, no me gusta", dijo Leo.

Sobre la serie, Castro no se resigna y mandó contundente mensaje: "Lo más importante van a ser los goles y tenemos que concretar, sea Giordana o el que sea".

¿Cuándo será el duelo de vuelta entre Millonarios y Bucaramanga?

Tras la igualdad en el duelo de ida, Millonarios y Bucaramanga se medirán de nuevo el próximo martes 8 de octubre.

Este choque se llevará a cabo en el Américo Montanini desde las 8:00 p.m.