Millonarios, Junior, Medellín y América: la lucha por los últimos dos cupos en la Liga BetPlay 2024-I

Este viernes 19 de abril, concluirá la fecha 17 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2024-I con el partido entre Atlético Bucaramanga y Boyacá Chicó. Cinco equipos ya aseguraron su clasificación a falta de jornadas; mientras que seis escuadras se pelearán los tres cupos restantes.

Millonarios entró al 'grupo de los 8' luego de reclamar cuatro triunfos al hilo. El equipo dirigido por Alberto Gamero logró una victoria crucial contra Junior de Barranquilla, conjunto que 'respiró' tras el empate entre América de Cali y Deportivo Pasto.

Once Caldas postergó su clasificación a los cuadrangulares semifinales, luego de hilar dos derrotas (2-0 vs. Fortaleza y 0-1 vs. Independiente Santa Fe). Hernán Darío 'El Arriero' Herrera no quieren sorpresas; sin embargo, tendrán que visitar al 'tiburón', un rival directo, en la fecha 18.

'Matics', una cuenta de 'X' especializada en estadística, arrojó las probabilidades para clasificar en los 8 primeros de la Liga 2024-I. Los 'embajadores', Junior y los 'escarlatas' no se sacan mucha diferencia en este ítem; mientras que Independiente Medellín se aferra al milagro, tras vencer 2-3 a Patriotas.

¿Qué partidos le quedan a Millonarios, Junior y América en la Liga 2024-I?

Los 'azules' tendrán que visitar a Pereira este sábado (4:00 p. m.) y podrían dar un paso importante en el Estadio Hernán Ramírez Villegas para asegurar su clasificación. Los campeones del apertura 2023 y la Superliga 2024 cerrarán la primera fase recibiendo a Boyacá Chicó.

Junior, que también tiene compromisos por Copa Libertadores, recibirá este sábado (6:10 p. m.) al 'blanco blanco' en un partido decisivo. Posteriormente, el 'currambero' irá a Palmaseca para enfrentar al Deportivo Cali, urgido de puntos por su apremiante situación en la tabla del descenso.

Los dirigidos por César Farías se verán las caras con Santa Fe este domingo 21 de abril (2:00 p. m.) en El Campín; mientras que en la última fecha jugarán contra Once Caldas en Palogrande.

Por último, el equipo de Alfredo Arias afrontará una nueva edición del 'clásico paisa' contra el ya eliminado Atlético Nacional (domingo, 6:20 p. m.). Culminará su recorrido con una visita a Envigado.

Liga BetPlay 2024-I: posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales