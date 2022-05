¡Partidazos! Así se jugará los cuartos de la Liga Femenina 2022

Este martes se llevó a cabo el sorteo de los Cuartos de final de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2022, en donde América de Cali, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín fueron las cabezas de serie de las llaves A,B,C y D, respectivamente.

Así, los encuentros iniciales quedaron organizados de la siguiente manera:

Llave A: Junior FC vs América de Cali

Llave B: Llaneros FC vs Independiente Santa Fe

Llave C: Millonarios FC vs Deportivo Cali

Llave D: Deportivo Pereira vs Independiente Medellín

La primera fecha tendría lugar del 14 al 15 de mayo por los duelos de ida y el 18 por los de vuelta. Los ganadores clasificarán a las Semifinales donde se cruzarán:

Ganadores: Llave A vs Llave D

Ganadores: Llave B vs Llave C

Lea también: La insólita y explosiva comparación del presidente de Dimayor sobre el caso Jaguares y Medellín

Así fue el sorteo de los cuartos de la Liga Femenina 2022

Los ocho clubes clasificados a la siguiente etapa se dividirán en cuatro llaves, las cuales se denominarán A, B, C y D, y serán ocupadas por los clubes de la primera a la cuarta posición, respectivamente. Esta ronda se jugará en dos partidos, uno de ida y el otro de vuelta (local y visitante).

Como se mencionó anteriormente, las casillas número 1,2,3 y 4 serán cabezas de serie, mientras que quienes se encuentren en la posición 5,6,7 y 8 serán sorteados. Los ganadores de cada serie clasificarán a la Semifinal del certamen.