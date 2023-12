Linda Caicedo volvió a dejar el nombre de Colombia en alto: finalista en The Best, de la FIFA

Este jueves 14 de diciembre, se conoció el tridente de jugadoras que se disputarán el premio The Best, a a la mejor jugadora de la FIFA en el 2023. La bandera de Colombia apareció en este exclusivo Top-3, gracias a Linda Caicedo. La atacante vallecaucana, de 18 años, se disputará ese galardón con sus colegas españolas Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso.

Caicedo Alegría es una de las grandes sensaciones en el fútbol femenino y mundial. La delantera oriunda de Candelaria figuró en el noveno puesto de la última edición del Balón de Oro, el cual conquistó la nueva estrella del Barcelona, quien sucedió a su compañera Alexia Putellas. Además, su espectacular gol contra Alemania en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda fue nominado al Premio Puskás.

La ex jugadora de América y Deportivo Cali también ha brillado con el Real Madrid. Caicedo fue subcampeona de la Liga F y fue finalista de la Copa de la Reina. Rápidamente, la promesa del balompié nacional se ganó un puesto en el esquema de Alberto Toril y ya debutó en la Champions League.

Jugó en tres Copas Mundiales Femeninas de la FIFA en el espacio de un año, ganando premios tanto en la final sub-17 como en la absoluta, y en el intermedio se llevó el Balón de Oro de la Copa América Femenina.

En el camino, Caicedo hizo la transición de un prodigio del que se hablaba a una auténtica superestrella, viéndose comparada con todo tipo de leyendas masculinas y femeninas.

El ícono colombiano Carlos Valderrama la comparó con su antiguo compañero de equipo, Faustino Asprilla, y el propio 'Tino' lo tomó como un gran elogio, describiendo a su joven compatriota como “una maravilla” y “un fenómeno mundial".

La ganadora de la última edición del premio Golden Girl, entregado por el medio italiano 'Tuttosport', peleará por esta importante distinción el próximo lunes 15 de enero. Cabe resaltar que Putellas ganó las últimas dos ediciones; mientras que Lucy Bronze, Megan Rapinoe, Marta Vieira, Lieke Martens y Carli Lloyd tienen un trofeo en sus vitrinas.

