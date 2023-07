“Linda Caicedo hace convincente al sueño de Colombia en el Mundial, con su jerarquía y nivel": FIFA

Linda Caicedo es la gran sensación del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. Con tan solo 18 años, la atacante caleña se ha convertido en la figura y goleadora de la Selección Colombia. En el debut anotó el segundo gol contra Corea del Sur; mientras que contra Alemania abrió la cuenta con una magistral anotación que le está dando la vuelta al mundo.

Caicedo ya brilló en las categorías juveniles de la 'tricolor' (subcampeona en el Mundial Sub-17 y llegó a cuartos de final en la cita orbital Sub-20) y su potencial le sirvió para ser fichada por el Real Madrid. En Sídney reafirmó su prometedor futuro en el balompié y la FIFA no dudó en elogiarla.

“Linda Caicedo hace convincente al sueño de Colombia. Su jerarquía, su nivel, su forma de jugar al fútbol ubica al conjunto de Nelson Abadía en un limbo casi inexplicable en el que solo el cielo puede ser su límite. Alrededor de ese enorme talento hay un grupo que sabe jugar, que representa bien al juego de su país y que agrega una cuota de sacrificio única”, empezó diciendo un comunicado del máximo organismo de fútbol.

Así describió la FIFA su golazo contra Alemania

“La jugadora del Real Madrid se posiciona como una de las más creativas y desequilibrantes del torneo. No había tenido mucha participación hasta el gol. En el área chica, tras una pelota parada, Caicedo inventó un 1-2 en un espacio diminuto y sacó un bombazo al ángulo. En sus pies tiene un talento único. El balón siempre bien pegado y una remate brutal. Pero quizás lo mejor salga de su cabeza. Siempre se imagina algo distinto. Siempre agresiva, con ganas de hacer goles. Siempre hacia adelante pero sin obstinación”, agregó la institución que preside Gianni Infantino.

Caicedo no se ha dejado afectar por la presión y, al contrario, ha sobresalido en los momentos más apremiantes. La exjugadora del Deportivo Cali goza de una tranquilidad ajena a la mayoría de jugadoras que tienen su edad y esta virtud le ha dado muchos réditos a Colombia, que quedó 'ad portas' de los octavos de final.

“No es sencillo tener 18 años y que 40.499 personas posen tus ojos sobre ti en el Estadio de Fútbol de Sídney. A eso, hay que sumarle los millones que lo siguen por televisión. No es sencillo a no ser que te llames Linda Caicedo y juegues al fútbol como si tuvieras patines. Caicedo es una revolución adolescente. En 2022, brilló en la Copa Mundial Femenina Sub 20 de Costa Rica y luego en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de India”, agregó la FIFA.

"Linda Caicedo enloquece al mundo"

“Linda Caicedo enloquece al mundo. En sus pies se riega una extraña ilusión que, contra Alemania, voló por encima de Sídney y sopló el rostro de todos. Juega muy bien. Piensa muy bien. Patea muy bien. Pero principalmente hace soñar a todos los colombianos. Y muy bien”, concluyó.