Cuando Lionel Messi estuvo de compras en el San Andresito de Pereira

Lionel Messi por fin cumplió su sueño más grande en su carrera profesional y levantó la Copa del Mundo el pasado domingo en Catar. A partir de ese hecho, las diferentes historias alrededor de la gran estrella del deporte se han empezado a viralizar y nuevamente tomó fuerza el recuerdo que tiene al astro del fútbol en Colombia.

Desde muy joven, Messi ha hecho parte de las diferentes categorías del seleccionado nacional de Argentina y para 2005 visitó Colombia con el objetivo de disputar el Mundial de Fútbol sub-20 en la ciudad de Pereira.

El astro argentino ya pertenecía a las inferiores de Barcelona y empezaba a destacar en el fútbol internacional por lo que muchos fanáticos conocían de su talento.

Fue para el 13 de enero de ese año cuando Messi y el seleccionado tuvieron el día libre y algunos muchachos decidieron salir a conocer parte de la ciudad por lo que por cosas de la vida el propio Lionel Andrés terminó en el San Andresito de Pereira, lugar conocido por la venta de artículos, generalmente no originales.

Luis Eduardo Giraldo fue el hombre encargado de atender en esa oportunidad a Messi y sus compañeros y una foto que le pidió quedó para el recuerdo junto a un autógrafo.

El vendedor aseguró que guarda el recuerdo con mucha nostalgia y en entrevista con El Tiempo relató cómo fue ese momento junto al mejor jugador de la historia, quien para ese entonces compró unos tenis valorados en 75.000 pesos.

“La gente se ríe y no cree, pero yo me acuerdo de todo patente. Me dio 100 dólares para pagar y yo hice toda la vuelta. Valieron 75.000 y yo le llevé la devuelta hasta el hotel; por ese favor él me regaló 10.000 pesos. La verdad que no creo que fueran originales, no parecían a la vista”, mencionó.

“Yo estaba por ahí, cuando eso le ayudaba a los dueños a vender tenis y ellos me daban 5.000 o 10.000 según la venta. Ese día, por coincidencia, llegaron varios jugadores y yo estaba atendiendo el negocio. Nunca voy a olvidar lo que compró: unos tenis blancos de talla 31. Tenían un chulo dorado y cuatro cámaras en la parte de atrás, de esos que se usaban en la época”, indicó el vendedor que tiene una foto que millones de aficionados sueñan tener.