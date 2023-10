Árbitro hizo polémica revelación contra Messi y el juego contra Países Bajos en el Mundial 2022

Uno de los partidos que sigue dejando de que hablar entre todos los aficionados del fútbol mundial es el compromiso entre Argentina contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Catar 2022, donde se presentaron varias polémicas, en las que resalta la celebración del ‘Topo Gigio’ de Lionel Messi.

Sobre el minuto 73 del partido, el ‘10’ de la Selección Argentina logró anotar el segundo gol para los gauchos desde el punto penal, celebrando de una manera que generó el malestar de todos los jugadores de Países Bajos, teniendo en cuenta la dedicatoria que tuvo a Louis Van Gaal, entrenador del equipo naranja y qué previo al partido criticó fuertemente al ahora jugador del Inter Miami.

A partir de ese momento, el compromiso se tornó más de fricción que de juego, dejando a un Lionel Messi totalmente desconocido y 14 hombres con tarjetas amarillas y uno con tarjeta roja, teniendo en cuenta la ‘pelea’ que se presentó sobre los minutos finales de la parte complementaria.

Declaraciones del juez sobre Lionel Messi

Ante lo acontecido y los rumores que se han presentado por lo sucedido en los camerinos, Mateu Lahoz, árbitro que dirigió ese partido, rompió el silencio y se refirió a lo que sucedido en el Mundial de Catar 2022, afirmando que Lionel Messi se disculpó por los comentarios y palabras que se dijeron dentro del terreno de juego.

“Leo Messi me llamó después del partido de los Países Bajos en el Mundial y me pidió disculpas por las duras palabras que me dirigió durante el partido. Era un Messi diferente en ese partido”, fueron las palabras del juez español.

En las declaraciones post partido, Lionel Messi se refirió al equipo arbitral, acusándolo del ser el gran culpable del que el compromiso se saliera de control y se tornara más de juego brusco y poco vistoso para los aficionados.

“Se portó muy mal en el Mundial, era una lástima. Hemos compartido más de cincuenta partidos. Después de la celebración del ‘Topo Gigio’ los holandeses se exaltaron y fue una provocación”, añadió el juez en declaraciones para Tiempo de Juego.

Disculpas de Lionel Messi

Vale recordar que luego de que finalizara la Copa del Mundo, Lionel Messi dio unas declaraciones donde se mostraba arrepentido por su forma de actuar durante el Mundial, especialmente en el compromiso contra Países Bajos.

“Cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el ‘andá pa’ allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido”, dijo a Urbana Play días después de la final.