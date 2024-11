Lionel Messi salió impune de un grave insulto a Anderson Daronco: VIDEO

El jueves pasado, la Selección Argentina visitó a su similar de Paraguay para disputar un duelo correspondiente a la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lionel Messi y compañía la pasaron mal en el Estadio Defensores del Chaco, pues dejaron ir la ventaja y perdieron por 2-1. 'La Pulga' no pudo brillar y protagonizó un bochornoso incidente con Anderson Daronco.

La 'albiceleste', que venía de golear 6-0 a Bolivia, no pudo mostrar su mejor versión a pesar de que empezó ganando. Al 11', Enzo Fernández asistió a Lautaro Martínez, quien venció el arco custodiado por 'Gatito' Fernández con una gran definición. Ocho minutos después, los dirigidos por Gustavo Alfaro establecieron la igualdad gracias a un golazo de 'chilena' de Antonio Sanabria. ¡Júbilo en Asunción!

El exDT de la Selección de Ecuador y Costa Rica motivó a sus jugadores en el complemento. Al 47', Diego Gómez envió un gran centro al área, el cual terminó con el gol de Omar Alderete. Emiliano 'Dibu' Martínez, quien tuvo una noche para el olvido en su regreso a la tricampeona del mundo (recordemos que había sido suspendido para la última doble fecha), no pudo hacer nada para evitar la caída de su arco.

Lionel Messi jugó los 90' en territorio paraguayo y no pudo ser influyente, pues sus rivales lo neutralizaron a lo largo del compromiso. El astro rosarino, quien venía de anotarle un triplete a la 'verde', expulsó su frustración con el árbitro brasileño. "Tú eres un cagón, no me estas gustando", fueron las palabras del futbolista del Inter Miami.

El campeón de Catar 2022 no recibió una amonestación por el uso de estas palabras y salió impune.

¿Cuándo vuelve a jugar la Argentina, de Lionel Messi?

El próximo martes 19 de noviembre, la Selección Argentina recibirá a su similar de Perú a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia). Este prometedor compromiso se llevará a cabo en La Bombonera.